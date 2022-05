Wegen Schlosskette: Beatrice Egli weicht bei „Kölner Treff“ unangenehmer Liebesfrage aus

Beatrice Egli war beim „Kölner Treff“ zu Gast. (Fotocollage) © Screenshots WDR/ARD Mediathek/Kölner Treff 06.05.22

Beatrice Egli war beim „Kölner Treff“ zu Gast. Sie sprach über ihre Single- und Bodyshaming-Erfahrungen. Die Moderatorin wollte auch etwas über die Liebe erfahren, doch der Schlagerstar wich der Frage geschickt aus.

Köln - Beatrice Egli (33, alles über die Schlagersängerin) ist, was ihr Privatleben angeht, sehr verschlossen: Die 33-jährige Schlagersängerin äußert sich selten über Privates, gilt offiziell als Single. Bei der Talksendung „Kölner Treff“ im WDR am 06.05.22 sprach sie über ihre Erfahrung mit Bodyshaming und wie sie das in ihrem neuesten Song verarbeitet hat. Ein Versuch der Moderatorin, Egli außerdem etwas über ihr Liebesleben zu entlocken, blieb allerdings erfolglos.

Beatrice Egli trägt eine Schlosskette beim „Kölner Treff“

„Eine Frage: Was ist das für eine Kette?“, will die Moderatorin des „Kölner Treff“, Bettina Böttinger, von Beatrice Egli wissen. Der Schlagerstar trägt eine silberne Gliederkette mit einem Schloss daran um den Hals. Danach gefragt, umfasst die „Ganz egal“-Interpretin das Schmuckstück an ihrem Hals, ist aber zu verwundert, um direkt zu antworten.

Beatrice Egli trägt eine Kette mit Schloss bei ihrem Auftritt im „Kölner Treff“. © Screenshot WDR/ARD Mediathek/Kölner Treff 06.05.22

„Ist ein Schloss, sieht man. Wofür steht das?“, forscht Böttinger weiter. „Äh, tatsächlich nur so“, antwortet Egli schließlich mit einem Lachen, den Anhänger zwischen den Fingern.

Wegen Schlosskette: Beatrice Egli weicht bei „Kölner Treff“ unangenehmer Liebesfrage aus

Dann erklärt Böttinger, wieso sie plötzlich auf das Schmuckstück zu sprechen kam: „Ich wollte darauf hinaus: In Köln sind ja die Brücken mit Schlössern... und da denken wir Kölnerinnen und Kölner...“ Beatrice Egli lacht und wiegelt in Richtung der ebenfalls geladenen Bettina Tietjen ab: „Das stimmt. Aber Bettina hat so nach der Liebe gesucht, ich dachte, das ist jetzt dein Kapitel.“

Beatrice Egli war am 08.05.22 auch beim Auftakt des ZDF-Fernsehgartens zu Gast. Neben ihr trat auch Maite Kelly beim Fernsehgarten auf. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren erstaunt über ihr schlankes Aussehen. Verwendete Quellen: WDR/ARD Mediathek/Kölner Treff 06.05.22