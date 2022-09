Starallüren? Estefania Wollny flippt bei Videodreh völlig aus

Von: Claire Weiss

Teilen

Estefania Wollny möchte als Sängerin groß rauskommen und hat schon einige Songs veröffentlicht. Für ihre neuste Singe „So schwer, so leicht“ dreht sie mit einer Filmcrew ein Musikvideo. Doch als nicht alles nach Plan verläuft, fällt es der Teenagerin schwer, die Nerven zu bewahren.

„Ich brauche drei Outfits, das ist ganz wichtig“, erklärt DSDS-Sternchen Estefania Wollny (19) schon zu Beginn einer neuen Folge „Die Wollnys“. Nur eines hat sie nicht bedacht: Dass sie beim Videodreh für ihre neue Single „So schwer, so leicht“ verschiedene Outfits tragen möchte, bedeutet auch, dass sie sich zwischendurch umziehen muss.

Estefania Wollny soll sich im Bus umziehen - bei 2 Grad Außentemperatur

Schon bevor die 19-Jährige an der Dreh-Location eintrifft, sorgt dieses Problem für eine erste Krise. Loredana (17) versucht ihre Schwester aufzumuntern, doch Estefania ist einfach nicht in der Stimmung. „Boah, dass die gerade so positiv ist, das macht es noch schlimmer“, motzt sie.

Estefania Wollny lässt sich sehr schnell stressen, wie sie beim Videodreh für ihre neue Single beweist. © Screenshots/RTL+

Am Set angekommen, ist die Laune immer noch nicht besser. „Wie hast du dir das vorgestellt?“, will die Wollny-Tochter vom Videoproduzenten wissen. Der hat eine simple Lösung parat. Denn für den Videodreh wurde ein riesiger Bus gemietet - darin könne sich Estefania doch prima umziehen.

Alle Wollny-Kinder und Enkel auf einen Blick

Jessica Birkenheuer (38), Kinder: Justin

Sascha Wollny (35), Kinder: Eine Tochter und ein Sohn

Patrick Wollny (33), Kinder: Brian, Noah und Samantha

Sylvana Wollny (30), Kinder: Celina-Sophie Wollny (9), Anastasia Wollny (3)

Sarafina Wollny (27), Kinder: Emory Maximilian Wollny, Casey Maximilian Wollny (beide 1)

Jeremy-Pascal Wollny (25), Kinder: Jouline-Melodie Za (3)

Calantha Wollny (23) Kinder: Cataleya Wollny (3)

Lavinia Wollny (22), Kinder: Haylie Emilia Wollny

Sarah-Jane Wollny (23)

Estefania Wollny (20)

Loredana Wollny (18), aktuell schwanger

Estefania Wollny beim Videodreh für ihre neue Single außer sich

Die Nachwuchssängerin ist fassungslos. „Du willst mich gerade verarschen, oder?“, mault die Blondine. Nicht nur die 2 Grad Außentemperatur machen ihr Sorgen. „Ich bin gerade gefühlt mit allem am Ende, meine Schuhe sind schon dreckig, dann muss ich mich gleich WIRKLICH im Bus umziehen. Ich kann nicht mehr. Stell mir mal vor, da fahren Autos dran vorbei und ich bin mich da gerade am Umziehen!“

Plötzlich schlank: Die Verwandlung der Wollny-Kinder Sarafina, Sylvana und Estefania in Bildern Fotostrecke ansehen

Doch die Krise ist zum Glück schnell überwunden. Estefania Wollny reißt sich zusammen und zieht den Videodreh durch - am Ende ist sie mit den ersten Ergebnissen sichtlich zufrieden. Kürzlich löschte die Estefania Wollny ihr Pärchenfoto, das sie mit ihrem Freund zeigte, von Instagram - ob sie sich wohl getrennt haben? Verwendete Quellen: RTL+/Die Wollnys