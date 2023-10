Kurz nach „Hochzeit auf den ersten Blick“-Trauung: Robert malt sich Zukunft mit Marina aus

Wegen Marina: Robert bricht in den „Hochzeit auf den ersten Blick“-Flitterwochen in Tränen aus

Von: Diane Kofer

In den „Hochzeit auf den ersten Blick“-Flitterwochen von Robert und Marina harmoniert es prächtig. Bei einem Ausflug fängt Robert aber plötzlich an zu weinen.

Namibia – Marina (28) und Robert (35) gehören zu den ersten Paaren, die in der diesjährigen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Staffel „Ja“ gesagt haben. Nach der Trauung ging es für sie nach Namibia, wo sie bereits zahlreiche unvergessliche Momente miteinander verbringen konnten. Auch in der heutigen (30. Oktober 2023) Folge können die Fans sie bei einem Ausflug begleiten – doch in der Wüste Namibias bricht Robert plötzlich in Tränen aus.

Emotionaler Ausbruch: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat Robert lässt seinen Tränen freien Lauf

In der Vorschau auf die sechste Folge der Kuppelshow deutete sich bereits ein großes Drama an. Allerdings nicht bei Robert und Marina, sondern bei einem anderen Paar. Ein Streit ließ vermuten, dass die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehe von Bianca (53) und Oliver (60) vor dem Aus steht. Bei Marina und Robert schien bisher hingegen alles wunderbar zu funktionieren – die beiden haben in kurzer Zeit offenbar schon Gefühle entwickelt.

Das ist auch der Grund, warum der 35-Jährige bei einem Ausflug zum Sand-Boarden in der Wüste ganz emotional wird. Er hätte sich keine bessere Frau als Marina vorstellen können. „Zum Glück kam sie aus dem Auto und ich bin überglücklich, dass sie da ist“, schwärmt er mit brüchiger Stimme. Dann gibt es auch kein Halten mehr. Dem Berliner kullert eine Träne nach der anderen über die Wange. „Ich weiß, das klingt kitschig – auf die kurze Zeit, die wir zusammen sind“, sagt er und kann nicht aufhören zu weinen.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wie viele Ehen haben gehalten? Staffel 9: 2 von 6 Ehen

Staffel 8: 1 von 6 Ehen

Staffel 7: 1 von 7 Ehen

Staffel 6: 0 von 6 Ehen

Staffel 5: 0 von 6 Ehen

Staffel 4: 0 von 5 Ehen

Staffel 3: 1 von 4 Ehen

Staffel 2: 0 von 4 Ehen

Staffel 1: 0 von 4 Ehen

Kurz nach „Hochzeit auf den ersten Blick“-Trauung: Robert malt sich Zukunft mit Marina aus

Aus Freude über Marina an seiner Seite wird aus dem „Kopfmensch Robert“ ein Mann, der in erster Linie auf sein Herz hört. Er denkt schon an eine gemeinsame Zukunft mit der medizinischen Fachangestellten. „Ich bin so positiv und optimistisch. Und wenn wir uns erst kennenlernen“, meint er, während Marina ihm liebevoll die Tränen aus dem Gesicht wischt. Auch die 28-Jährige wird nach der Liebeserklärung von Robert emotional.

Robert und Marina haben bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ geheiratet und verbringen die Flitterwochen in Namibia. Dort gehen die Gefühle mit Robert durch: Er fängt an, zu weinen. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

„Was machst du mit mir?“, fragt sie ihren Ehemann – bevor sie ihn zärtlich umarmt und küsst. Auch Heiko (46) und Alexandra (39) haben die Flitterwochen ähnlich glücklich hinter sich gebracht und in der Heimat schon die Wohnungen des jeweils anderen inspiziert. Dabei musste „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat Heiko aber feststellen: Mit Alex‘ Schlafzimmer ist er gar nicht zufrieden. Verwendete Quellen: „Hochzeit auf den ersten Blick“/ Sat.1 (Folge vom 30. Oktober 2023)