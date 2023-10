Nach Palästina-Post: Rapperin Nura bei „Late Night Berlin“ mit Klaas ausgeladen

Von: Lukas Einkammerer

Eigentlich hätte die Rapperin Nura am Dienstag zu Gast bei „Late Night Berlin“ sein sollen. Nach einem umstrittenen Instagrambeitrag wurde ihr Auftritt jedoch abgesagt.

Berlin – Mit einem pro-palästinensischen Instagram-Posting hatte die Rapperin Nura (34) in Anbetracht des Krieges in Israel eine Welle der Entrüstung losgetreten – was nun ernsthafte Folgen zu haben scheint. Denn ihr Auftritt bei „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf (40) am Dienstag wurde abgesagt.

Erst ein-, dann wieder ausgeladen: Rapperin Nura nicht mehr bei „Late Night Berlin“

Das Foto, das Nura am Wochenende mit ihren rund 386.000 Instagram-Followern geteilt hatte, zeigt die Musikerin vor einer weißen Flagge, auf der der Schriftzug „Free Palestine“ prangt – was viele User als Befürwortung der Terrorangriffe der Palästinenser-Organisation Hamas interpretierten.

Zwar wurde laut focus.de kurz nach Veröffentlichung des Posting bekannt gegeben, dass Nura noch am 10. Oktober bei „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf zu Gast sein würde, diese Entscheidung ist nun jedoch revidiert worden. Gegenüber dem Nachrichtenportal bestätigte ein Sprecher von ProSieben: „Nura ist Dienstag nicht zu Gast bei ‚Late Night Berlin‘.“

Nuras Auftritt bei „Late Night Berlin“ wurde abgesagt. © IMAGO/Michaela Merk; IMAGO/Panama Pictures (Fotomontage)

