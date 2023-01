Ehekrise bei Bushido: Er geht Essen, während Anna-Maria Ferchichi 900-qm²-Haus ausräumt

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Anna-Maria Ferchichi und Bushido genießen in Dubai ihr Familienglück. Doch in ihrer zehnköpfigen Familie herrscht nicht immer nur heile Welt. In der neuesten Folge ihrer RTL-Doku kracht es zwischen den beiden.

Dubai – Während Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44) in Berlin ein Leben in Angst führen mussten, haben die beiden letzten Sommer mit ihrem Umzug nach Dubai den großen Jackpot gelandet. In Meeresnähe und bei viel Sonnenschein können die beiden in ihrer Luxus-Villa endlich durchatmen und ihr Familienglück in vollen Zügen genießen. Aber auch in ihrer edlen Wahlheimat, wo gläserne Wolkenkratzer in den Himmel ragen und man den Alltag ohne Sorgen beschreiten kann, ziehen mal dunkle Wolken auf.

„Rafft es einfach nicht“: Anna-Maria Ferchichi stinksauer auf Ehemann Bushido

Ihr neues Leben in der Edelmetropole gilt es mit der Welt zu teilen, deshalb nehmen Bushido und Anna-Maria ihre Fans in ihrer Doku „Alles auf Familie“ mit in den bunten Alltag als prominente Großfamilie. Neben privaten Einblicken in die eigenen vier Wände und dramatischen Momenten kann die RTL-Serie auch mit überraschenden Geständnissen aufwarten, wie die 50.000 Euro Fixkosten, die Bushido und Anna-Maria Ferchichi jeden Monat haben.

Drama im Hause Ferchichi: Bushido gönnt sich ein Edel-Mittagsessen, während Anna-Maria mit dem Umzug beschäftigt ist. © Screenshot/RTL+/Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie/Folge vom 23. Januar 2023 (Fotomontage)

Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind seit 2012 verheiratet, aber auch nach einer so langen und glücklichen gemeinsamen Zeit kriegen sich die beiden noch in die Haare – vor allem, wenn ein stressiger Umzug ansteht. Denn in Folge 3 ihrer Doku bereitet sich das Powercouple darauf vor, ihren neuen Wohnsitz einzurichten und während sie um Töchterchen Amaya bangt, die am Anfang der Folge ins Krankenhaus musste, packt Anna-Maria ihr ganzes Hab und Gut in Kartons. Bushido schiebt indessen lieber eine ruhige Kugel, zeigt einem Kumpel den neuen Familienpalast und geht anschließend ganz gemütlich noch Pizza essen.

„Ich werde einfach auch keine Sachen packen, ich hasse das so sehr“, erklärt er, während seine Frau schimpft: „Er kann es einfach nicht – mithelfen oder so – oder will sich damit nicht beschäftigen oder rafft es halt einfach nicht.“ Genüsslich verdrückt ihr Gatte einen Salat, während Anna-Maria zu Hause den Tränen nah ist. „Wir haben hier genau noch 12 Stunden Zeit bis der Umzug losgeht und haben hier ein 900 Quadratmeter Haus und er geht unser neues Haus zeigen und dann Mittagessen“, wettert die Schwester von Sarah Connor (42).

Wo Geld keine Rolle spielt: Die teuersten Promi-Häuser

Bill Gates Xanadu 2 - Medina, Washington - ca. 127 Millionen Euro George & Amal Clooney Villa Oleandra - Laglio, Italien - ca. 100 Millionen Euro George Lucas Skywalker Ranch - San Francisco - ca. 100 Millionen Euro Jay-Z & Beyoncé Bel-Air - ca. 90 Millionen Euro Angelina Jolie Château Miraval - Côte d'Azur - ca. 62 Millionen Euro

„Richtiger Arschloch-Move“: Anna-Maria Ferchichi feuert bei Umzugsdrama gegen Bushido

Der Kontrast zwischen Anna-Maria Ferchichi und Bushido könnte größer kaum sein – sie kann nicht zu ihrer kranken Tochter, weil sie die unzähligen Kisten im Alleingang packen muss und er macht beim Edel-Lunch auf heile Welt. „Das ist schon so ein bisschen so ein Assi-Move finde ich“, erklärt Anna-Maria, „Während ich da einpacke, fährt er da hin und geht dann auch noch mit ihm da essen – weißt du, wo ich mir denke: Alter, F*** you, ganz ehrlich.“ Mit Tränen in den Augen und wutentbrannt macht sie schließlich eine knallharte Ansage: „Das war ein richtiger Arschloch-Move.“

Als Bushido schließlich im Umzugschaos eintrudelt, zeigt ihm Anna-Maria erstmal die kalte Schulter: „Mensch, so ein Zufall, ich bin gerade fertig“, sagt sie kopfschüttelnd. „Er ist wie ein kleiner, ich weiß nicht, ob man das Wort ‚Autist‘ sagen darf, er ist in seinem Kosmos“, schimpft sie über den Rap-Star, „und dann erwartet er, dass ich an ihm vorbeigehe und ihm sage, wie toll er heute aussieht.“

Zwar drückt sie ihm kurz darauf einen liebevollen Kuss auf den Mund, gewisse Verhaltensweisen ihrer besseren Hälfte scheinen sie aber trotzdem auf die Palme zu treiben: „Ich muss dabei auch noch gut gelaunt sein und fünf Minuten später Lust auf Sex haben, das erwartet er von mir als Frau, trotz diesem ganzen Buckeln.“

3 Wohnzimmer, Pool und Luxus: Bushido und Anna-Maria zeigen neue Dubai-Villa Fotostrecke ansehen

Zum Ende der Folge scheint der Ärger im Paradies endlich wieder verflogen zu sein und Anna-Maria und Bushido sitzen für ein romantisches Candlelight-Dinner am Strand. Und beim Anblick der hohen Decken und den mit Sonne gefluteten Zimmer ihrer neuen Bleibe ist das Umzugs-Drama auch sicher schnell wieder vergessen. Indessen verriet Anna-Maria Ferchichi, dass Sarah Connor sich wegen ihr geprügelt hat. Verwendete Quellen: RTL+/Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie/Folge vom 23. Januar 2023, hellomagazine.com