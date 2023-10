So reagieren die „Tatort“-Zuschauer schon vor Ausstrahlung auf den neuen München-Film

Von: Elena Rothammer

Teilen

Am 29. Oktober läuft in der ARD ein neuer „Tatort“. In der Folge mit dem Titel „Königinnen“ ist neben dem Münchner Ermittler-Team Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl sogar Veronica Ferres zu sehen. Doch nicht jeder freut sich auf den Krimi...

München – „Tatort“-Fans bekommen am Sonntag (29. Oktober) endlich wieder Nachschub: Das Münchner Ermittler-Team Batic (Miroslav Nemec, 69) und Leitmayr (Udo Wachtveitl, 65) hat es dieses Mal mit einem Mordversuch auf dem Gipfeltreffen bayerischer Produktköniginnen zu tun. Der Präsident des Bavaria-Bunds, der seine Position zuvor für sexuelle Übergriffe ausgenutzt hat, wird mit einem Bolzenschussgerät attackiert.

Veronica Ferres und Wolfgang Fierek: Neuer München-„Tatort“ trumpft mit Star-Besetzung auf

Das Münchener-Duo erfreut sich bei den Fans großer Beliebtheit – umso mehr Sorge erregten die beiden zueltzt in einigen Schlagzeilen: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl deuteten ihr „Tatort“-Aus an. Zunächst dürfen sich die Krimi-Fans aber noch auf einen neuen Fall der beiden freuen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren

Die Besetzung des neuen „Tatort“ mit dem Titel „Königinnen“ ist vielversprechend. Neben den altbekannten Gesichtern sind dieses Mal auch Veronica Ferres (58) und Wolfgang Fierek (72) zu sehen. Während Letzterer das Opfer spielt, ist Ferres in der Rolle der Koordinatorin zu sehen und mimt damit eine mögliche Verdächtige. Trotz Starbesetzung melden sich im Netz aber schon kritische Stimmen.

Schon vor der Ausstrahlung: ARD-Zuschauer zerreißen Münchner „Tatort“

Auf Facebook teilte der „Tatort“ bereits einen Trailer der kommenden Ausgabe. In der Kommentarspalte geben zahlreiche ARD-Zuschauer ihre Meinung ab – und die fällt nicht immer positiv aus. „Märchenstunde der alten Opas“ und „Bitte abtreten. In Rente gehen“, lautete das vernichtende Urteil einiger User. „Mittlerweile auch öde ...leider“, schrieb ein weiterer.

Andere wiederum freuen sich auf den neuen Krimi. „Da verspricht wieder höchste Tatort Unterhaltung“ und „Die liebe ich“, kommentierten einige Fans den Beitrag. „Ein Muss, den Tatort zu schauen. Wer weiß, wie lange die Herren es noch machen“, merkte ein weiterer an.

Außerdem steht im Ersten demnächst eine Programmänderung an: Aus einem traurigen Anlass fliegen in der ARD mehrere Sendungen aus dem Programm. Verwendete Quellen: ARD; Facebook