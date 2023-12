Neues Reality-Format „Forsthaus Rampensau“ bricht schon vor TV-Ausstrahlung Rekord

Im „Forsthaus Rampensau“ müssen neun Promipaare auf jeglichen Luxus verzichten. Bei den Zuschauern kommt die Sendung schon jetzt ziemlich gut an.

Kärnten – Exzentrische Promis auf engstem Raum zusammenzupferchen, ist bekanntlich der Grundpfeiler für gutes Reality-Fernsehen. Handelt es sich bei den Eingesperrten außerdem um Pärchen, die während ihrer Teilnahme verschiedene Herausforderungen meistern müssen, kann sich daraus schnell ein echtes Erfolgsformat entwickeln. So geschehen zuletzt beim österreichischen Format „Forsthaus Rampensau“, das seine Premiere ursprünglich auf dem Sender ATV feierte. In ihrem Heimatland stellte sich die Reality-Sendung aus den Alpen sofort als Quotengarant heraus und auch in Deutschland, wo „Forsthaus Rampensau“ seit dem 8. Dezember auf Joyn zu sehen ist, erfreut sich die Show schon jetzt großer Beliebtheit.

„Forsthaus Rampensau“ könnte den Thron des Reality-Fernsehens für sich ergattern

Das Konzept von „Forsthaus Rampensau“ ist zunächst einmal nicht sonderlich neu. In einem spärlich ausgestatteten Häuschen in den Bergen müssen neun Promipaare zu Selbstversorgern mutieren und nebenbei natürlich noch einige skurrile Challenges meistern. Für die Deutschland-Premiere von „Forsthaus Rampensau“ konnte der zuständige Sender ProSieben derweil einige echte Reality-Größen gewinnen.

Unter anderem kämpfen Matthias Mangiapane (40), Jasmin Herren (44) und Gina-Lisa Lohfink (37) in den Alpen ums Überleben. Als Trash-TV-Neulinge sind außerdem die Comedy-Veteranen Erkan & Stefan, alias John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52), mit von der Partie.

Die Macher von „Forsthaus Rampensau“ sind schon vor der TV-Ausstrahlung zufrieden

Momentan ist „Forsthaus Rampensau“ nur beim Streaming-Dienst Joyn PLUS+ zu sehen. Ab dem 4. Januar wird die neue Reality-Show dann wöchentlich auf ProSieben ausgestrahlt werden. Das Produktionsteam der Sendung ist jedoch schon jetzt mehr als zufrieden mit den Zuschauerzahlen und hat sogar eine Rekord zu verzeichnen: „Forsthaus Rampensau“ legte den bisher erfolgreichsten Streaming-Start in der Geschichte von Joyn PLUS+ hin, wie der Streamingdienst mitteilte.

Der Joyn-Content-Chef erklärt dazu im Interview: „‚Forsthaus Rampensau Germany‘ übertrifft unsere hohen Erwartungen und ist der bislang beste Neustart einer Reality-Show bei Joyn PLUS+.“ Selbst ein Spin-off sei bereits in Planung. Für Erkan und Stefan ist es das erste Mal im Reality-TV – so lief ihr Debüt im „Forsthaus Rampensau“. Verwendete Quellen: Joyn