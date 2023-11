Axel Milberg gesteht: Er hatte Angst vor „Tatort“-Dreh

Drucken Teilen

Für seinen nächsten „Tatort“-Fall verschlägt es Axel Milberg als Kommissar Borowski nach Wacken. Vor dem Dreh befürchtete der Schauspieler, dass er beschimpft und geschlagen werden könnte.

Wacken – Was passiert, wenn ein „Tatort“-Star auf Metal-Fans trifft, ist am Sonntag (26. November) im TV zu sehen. Axel Milberg (67) wird am 26. November ab 20:15 Uhr im Ersten wieder als Kommissar Klaus Borowski ermitteln. Im Fall „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ verschlägt es ihn auf das legendäre Metal-Festival. Vor dem Dreh in Wacken hatte der Schauspieler jedoch so seine Bedenken.

Axel Milbergs „Tatort“-Rolle Borowski ist eine „geile Sau“

Milberg, seine Kollegin Almila Bagriacik (33), und das Team haben 2022 während des Aufbaus und während eines Festival-Tages vor Ort auf dem Gelände gefilmt, verrät der 67-Jährige im Interview mit der „teleschau“. „Ich dachte, ich krieg‘ eins auf die Fresse oder werde als Gebührenknecht beschimpft“, lacht der Schauspieler. Dabei sei er von den Metalheads „durchaus freundlich“ aufgenommen worden. Irgendwer habe etwa „Borowski, du geile Sau …“ geschrien. Und auch viele Selfies habe er damals knipsen müssen.

Darum geht es im neuen Borowski-„Tatort“

Die neue „Tatort“-Folge markiert gleichzeitig Borowskis 20-jähriges Jubiläum. In der Nähe von Kiel wird darin auf einem Parkplatz ein toter Säugling gefunden. Doch wo ist die Mutter des Kindes und hat sie ihr Baby womöglich umgebracht? Borowski und Mila Sahin (Bagriacik) finden ein Wacken-Festivalbändchen. Die Zeit eilt, denn von den tausenden eintrudelnden Fans werden immer mehr Spuren zerstört.

Für Klaus Borowski geht es im „Tatort“ bald nach Wacken – eine ganze besondere Aufgabe für Schauspieler Axel Milberg © Thorsten Jander/NDR/ARD/dpa

Milberg ist derzeit sozusagen auf Abschiedstour. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass er seinen „Tatort“-Vertrag nicht verlängert. Almila Bagriacik wird nach seinem Aus seine Nachfolge antreten. Nach dem Wacken-Fall sollen noch vier weitere „Tatorte“ mit Milberg ausgestrahlt werden – zwei im Jahr 2024 und zwei in 2025. Verwendete Quellen: Das Erste, teleschau