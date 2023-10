Darum verlor die ARD mit „Babylon Berlin“ nach nur 10 Minuten massenhaft Zuschauer

Von: Lisa Klugmayer

Die ARD schickte am vergangenen Sonntag „Babylon Berlin“ ins Quotenrennen. Mit mittelmäßigem Erfolg. Denn nach nur zehn Minuten stürzten die Quoten der Krimireihe drastisch ab.

München – „Babylon Berlin“ feierte am Sonntagabend (1. Oktober 2023) den Auftakt der vierten Staffel. Die ARD-Krimiserie mit Volker Bruch (43) und Liv Lisa Fries (32) in den Hauptrollen konnte das TV-Publikum aber nur bedingt überzeugen. Denn obwohl „Babylon Berlin“ stark in die Primetime startete, verlor die Serie schon in den ersten zehn Minuten ihre Zuschauer.

Starker Start, dann Einbruch: „Babylon Berlin“ verlor nach nur 10 Minuten massenhaft Zuschauer

Nicht der Tagessieg, aber trotzdem solide Quoten: Am Sonntag schauten insgesamt 3,78 Millionen Menschen den Auftakt der vierten Staffel „Babylon Berlin“, wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht. Für die ARD Sender ergibt das einen Marktanteil von 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entschieden sich 0,52 Millionen Menschen (Marktanteil 10,1 Prozent) für die ARD-Krimireihe.

Trotz dieser stabilen Zahlen fällt beim genauen Hinsehen etwas auf: „Babylon Berlin“ startete stark, verlor aber innerhalb der ersten zehn Minuten massenweise an Zuschauern. DWDL vermutet, dass viele wohl mit dem „Tatort“ gerechnet haben und dann „von der Premiere der vierten Staffel der Serie überrascht wurden“.

„Babylon Berlin“ profitierte kurz vom Ende des Inga-Lindström-Films, konnte Zuschauer aber nicht halten

Doch auch viele Zuschauer, die eigentlich „Tatort“ schauen wollten und dann doch bei „Babylon Berlin“ hängenblieben, schalteten kontinuierlich ab. Denn im Verlauf des Abends verlor der ARD-Krimi gemächlich an Reichweite. Auch der kurze Anstieg um 21:45 Uhr zum Ende des Inga-Lindström-Films änderte daran nichts. Der ZDF-Liebesfilm ist übrigens mit insgesamt 4,89 Millionen Zuschauern (Marktanteil 19,7 Prozent) auch der Quotensieger des Abends.

