„Der Bachelor“ 2017: So sehen Sie die Kuppel-Show heute im TV

Köln - Seit Mittwoch, 1. Februar, läuft die siebte Staffel der Kuppel-Show „Der Bachelor“, heute kommt die 4. Folge. Alle Sendetermine im Überblick.

Bachelor Sebastian Pannek darf sich auf einige heiße Kandidatinnen freuen. Wie zum Beispiel Bachelor-Kandidatin Viola Kraus aus München. Die 26-Jährige ist fest entschlossen, sich den Bachelor 2017 zu krallen. Doch sie hat harte Konkurrenz: Kandidatin Alesia (24), ebenfalls aus München, will sich den schicken Jungesellen auch unter den Nagel reißen.

Ladies, es ist wieder soweit: Die Jagd auf den (zumindest temporär) wohl begehrtesten Junggesellen Deutschlands ist wieder eröffnet! „Der Bachelor“ geht in die siebte Runde und wird auch in diesem Jahr garantiert für gaaanz viel Gesprächsstoff sorgen.

Seit dem 1. Februar 2017 buhlen 22 willige Kandidatinnen im sonnigen Florida um die Gunst des neuen Bachelors, Sebastian Pannek aus Köln. Bachelor-Fans dürfen sich wieder auf Zickenkrieg, große Abenteuer und viel Herzschmerz freuen. Hier gibt es alle wichtigen Infos, die Sie zur siebten Staffel von „Der Bachelor“ 2017 wissen müssen.

„Der Bachelor“ 2017: Um ihn kämpfen 22 Single-Ladies

Sebastian Pannek modelt unter anderem für Marc O’Polo, Just Cavalli, Esprit, Adidas, Puma, Opel, Borussia Dortmund, C&A und und und ... ein echter Schönling eben – mit Mega-Erfolg. Auch auf der Foto-Sharing-Plattform Instagram ist das sexy Model schon lange kein Unbekannter mehr.

Ob er bei „Der Bachelor“ die passende Dame zum großen Liebesglück findet? Die Auswahl ist jedenfalls groß. Von der Musicaldarstellerin bis zur Flugbegleiterin, von dem ruhigen Mauerblümchen bis zum sexy Vamp, von blond bis brünett – für den Junggesellen aus Köln wird es keine leichte Aufgabe, Mrs. Right zu finden. Wer die Kandidatinnen sind? In der Fotostrecke am Ende dieses Artikels erfahren Sie mehr.

„Der Bachelor“ 2017: Die Sendezeiten heute im Free-TV auf RTL

Der Bachelor 2017 wird ab dem 1. Februar 2017 um 20.15 Uhr jeden Mittwoch in acht zweistündigen Folgen auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt. In der ersten Folge wird der neue Bachelor vorgestellt und genau unter die Lupe genommen. Auch die 22 Ladies dürfen den smarten Sonnyboy kennenlernen. Am Ende jeder Folge vergibt Pannek seine begehrten Rosen. Die Mädels, die in der Nacht der Rosen leer ausgehen, dürfen ihre Koffer packen. Beim großen Finale am 22. März erfahren Sie dann, welcher Herzdame Sebastian Pannek seine letzte Rose schenkt. Hier erfahren Sie, wann „Der Bachelor“ startet und Sie bekommen alle anderen Ausstrahlungstermine auf einen Blick:

Folgen Ausstrahlungstermine Folge 1 Mittwoch, 1. Februar 2017 um 20.15 Uhr Folge 2 Mittwoch, 8. Februar 2017 um 20.15 Uhr Folge 3 Mittwoch, 15. Februar 2017 um 20.15 Uhr Folge 4 Mittwoch, 22. Februar 2017 um 20.15 Uhr Folge 5 Mittwoch, 1. März 2017 um 20.15 Uhr Folge 6 Mittwoch, 8. März 2017 um 20.15 Uhr Folge 7 Mittwoch, 15. März 2017 um 20.15 Uhr Finale Mittwoch, 22. März 2017 um 20.15 Uhr

„Der Bachelor“ 2017: Die Kuppel-Show heute im Live-Stream von RTL

Falls Sie es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen oder Sie die Sendung online verfolgen wollen, können Sie alle Folgen von „Der Bachelor“ 2017 auch bequem beim Online-Streamingportal TV Now anschauen. Der Live-Stream von RTL ist nach dem Abschließen eines Abonnements abrufbar. Wer möchte, kann „TV Now Plus“ über einen Zeitraum von 30 Tagen kostenfrei testen. Nach Ablauf dieser Zeit zahlen Abonnenten monatlich 2,99 Euro. Das Abo ist jederzeit kündbar. Folge verpasst? Keine Panik! Alle Bachelor-Folgen werden nach TV-Ausstrahlung in der RTL-Mediathek gespeichert und können kostenlos angeschaut werden.

Ob am PC, Laptop, Smartphone oder Tablet –die App „TV Now“ gibt‘s auch für mobile Endgeräte gratis im App-Store zum Downloaden. Apple-Kunden finden diese bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store.

Achtung: Wenn Sie sich für den Live-Stream entscheiden, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Denn beim Streamen auf dem Smartphone oder Tablet wird eine sehr hohe Datenmenge verbraucht. Dies könnte zur Folge haben, dass Ihr Datenvolumen schnell aufgebraucht ist.

„Der Bachelor“ 2017: Sebastian Pannek ist ein Familienmensch

