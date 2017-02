Hängt der Bachelor noch an seiner Ex?

Köln - Auf RTL sucht Rosenkavalier Sebastian Pannek gerade nach seiner Herzdame. Doch geht die Suche des „Bachelors“ gut aus? Der 30-Jährige soll nämlich noch eine andere Frau im Kopf haben.

Gerade sucht er unter zahlreichen Frauen die eine richtige. Und das macht er öffentlich, auf RTL - denn er ist der Bachelor 2017: Sebastian Pannek, 30 Jahre jung, Model, Fußball-Freak und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung der Sendung auf jeden Fall noch Single. Doch was steckt hinter der Teilnahme des Ruhrpottlers an der Show? Sucht er wirklich die große Liebe - oder nutzt er die Flirtereien nur als Herzschmerz-Therapie, um seine Verflossenen zu vergessen? Wie mehrere Medien berichten, soll eher Letzteres der Fall sein. Denn: Der schöne Sebastian hängt offenbar noch an seiner mindestens ebenso schönen Ex Nathalie S., die wie Pannek auch Model ist.

Doch denkt der Bachelor wirklich noch an die Blondine, während er den teils schon nach der ersten Folge schwer verknallten Anwärterinnen die Rosen in die Hand drückt? „Ich glaube, Sebastian ist noch nicht bereit für eine neue Liebe“, zitiert der Express einen Kumpel Panneks. Und der fügt auch an, warum dem so sein soll: „Er hängt noch viel zu sehr an seiner Ex-Freundin.”

Sebastian Pannek selbst packte in der ersten Folge des Bachelors nur rudimentär über seine letzte Beziehung aus. Die sei vor anderthalb Jahren in die Brüche gegangen, erzählte er den an seinen Lippen hängenden Damen. Das bestätigte Pannek nun auch selbst dem Express. „Es ist jetzt über ein Jahr her, dass wir uns getrennt haben”, sagte er über seine Trennung von Nathalie S.

Klar, nach der ersten Folge des Bachelors lassen sich noch kaum Rückschlüsse ziehen, ob Sebastian Pannek die Sache ernst meint oder nur aus Lust und Laune am Bachelor teilnimmt. Doch das Klatsch-Magazin Ok! will schon mehr über den Verlauf der Staffel wissen, die ziemlich unromantisch von Statten gehen soll. „Er war während der gesamten Dreharbeiten ziemlich verhalten, hat kaum geknutscht“, soll ein Crew-Mitglied erzählt haben. Weil sein Herz immer noch an Nathalie hängt? Vielleicht.

Allerdings muss man auch zugeben: Wer den „Bachelor“ schon seit Jahren verfolgt, den dürfte es kaum wundern, dass am Ende der Show keine feste Beziehung steht. So wurde schon kurz nach Ende der letzten Staffel darüber diskutiert, ob Leonard Freier und seine Auserwählte Leonie überhaupt noch ein Paar seien, oder ob Freier doch wieder bei seiner Ex-Freundin gelandet ist. Und auch Freiers Vorgänger Oliver Sanne war nach der letzten Folge seiner Season verblüffend schnell wieder Single.

Wie Sie den Bachelor heute live sehen? Das erfahren Sie auf unserem Partnerportal tz.de.

Rubriklistenbild: © RTL Stefan Gregorowius/Screenshot Facebook Nathalie Schwermann