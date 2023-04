Ist Bachelor-Chiara fake? Unangenehme Konfrontation auf dem Dreamdate

Von: Alina Schröder

Das Verhalten einer Kandidatin sorgt bei der aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ für Zweifel. Könnte es Chiara gar nicht Ernst mit David meinen?

Puerto Escondido, Mexiko – Es sind nur noch wenige Rosen übrig: Die aktuelle Staffel von „Der Bachelor“ steht vor dem großen Finale. Von insgesamt 23 Frauen haben es letztendlich drei geschafft, das Herz von Rosenkavalier David Jackson (32) zu erobern. Doch bei einer Kandidatin hat er so seine Zweifel.

„Der Bachelor“: Alles nur für den Fame? Teilnehmerin warnt David vor Chiara

VORSICHT, SPOILER: Seit der Sendung vom 19. April steht fest: Lisa, Angelina und Chiara dürfen um die letzte Rose in der RTL-Kuppelshow kämpfen. Ganz einfach schien dem Bachelor die Entscheidung aber nicht gefallen zu sein. Warnte ihn doch Ex-Teilnehmerin Rebecca kurz vor ihrem Rauswurf noch vor Chiara.

„Ich habe bei Chiara ein ungutes Gefühl, weil sie hinter der Kamera nicht so ist wie vor der Kamera“, sagte sie. Ein Schock für den Bachelor. Mit Chiara hatte er bereits einige Dates und intime Gespräche – schließlich war es auch sie, der David von der schweren Krebs-Erkrankung seiner Schwester erzählte.

In der Ladies-Villa geht tatsächlich schon seit mehreren Folgen das Gerücht herum, dass es die 26-Jährige mit David gar nicht ernst meine, sondern nur auf den Fame aus sei. Zuerst streute es Alyssa. Sie plauderte vor anderen Mädels aus, dass Chiara nur in der Show mitmache, um selber Bachelorette zu werden. Wenige Zeit später wurde die 26-Jährige mit den Anschuldigungen konfrontiert.

„Das war für mich voll der Schock“: Bachelor David Jackson konfrontiert Chiara nach Fake-Vorwürfen

VORSICHT, SPOILER: Chiara gab zu, sich zuvor erfolglos als Bachelorette beworben zu haben. Das habe aber nichts mit ihrer Teilnahme zu tun, versicherte sie in der Runde. Bachelor David möchte das aber nochmal ganz genau wissen und konfrontiert sie mit den Anschuldigungen auf ihrem gemeinsamen Dreamdate. „Es gibt eine Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt ...“, beginnt er das Gespräch. Seit der letzten Nacht der Rosen mache er sich Gedanken über ihre Absichten in der Show.

Er habe gar nicht gewusst, wie er mit der Warnung umgehen sollte. „Das war für mich voll der Schock“, so David. Chiara selbst könne die Zweifel verstehen, zeigt sich aber dennoch enttäuscht. Es seien bloße Lügen, die im Konkurrenzkampf unter Frauen gestreut werden. Dass sowas kurz vor der Entscheidung verbreitet wird, kommentiert sie als „schwach“.

Dennoch macht sie reinen Tisch und erzählt David von ihrer Bewerbung als Bachelorette. „Daraus wurde gemacht: Chiara ist hier, um Bachelorette zu werden“, sagt sie. Sie nehme nur der Liebe wegen an dem Format teil. Den Bachelor scheint sie damit überzeugt zu haben. Auf die Frage, ob er den Behauptungen glaube, antwortet dieser direkt: „Nein tu’ ich nicht, deswegen spreche ich ja mit dir.“ Das Thema sei für ihn damit abgehakt – und somit bekam die 26-Jährige auch eine weitere Rose.

Trotz aller Romantik erlebt die aktuelle Bachelor-Staffel aber ein absolutes Quoten-Desaster. Verwendete Quellen: RTL+/Der Bachelor/Folge vom 26. April 2023, insider.com