„Mache mich nicht zum Deppen“: „Bachelor“-Kandidatin verlässt Show freiwillig

Teilen

Üblicherweise reißen sich die Ladys nur so um den „Bachelor“. Kandidatin Fiona packte allerdings freiwillig ihre Koffer und verabschiedete sich von David Jackson.

Mexiko – Drama pur beim „Bachelor“: Schon wieder hat eine Kandidatin vorzeitig das Weite gesucht. Fiona Bliedtner (29) traf die Entscheidung, Rosenkavalier David Jackson (32) nicht näher kennenlernen zu wollen. Doch was war eigentlich passiert? Die Tänzerin war verärgert darüber, dass sie weder zum Einzel- noch zum Gruppen-Date eingeladen wurde. Somit bekam sie keine Chance, den Junggesellen unter vier Augen zu treffen. Fiona nahm es persönlich, dass David nicht die Initiative ergriff, um sie kennenzulernen. Während der Nacht der Rosen platzte ihr dann der Kragen. „Ich will gar keinen Menschen, der nicht auf mich zugeht. [...] Also wenn da nichts von der anderen Seite kommt, mache ich mich doch nicht zum Deppen“, klagte sie.

Üblicherweise reißen sich die Ladys nur so um den „Bachelor“. Kandidatin Fiona packte allerdings freiwillig ihre Koffer und verabschiedete sich von David Jackson. (Fotomontage) © Screenshot RTL/Der Bachelor - Staffel 13, Folge 3

Kurz vor der Rosenvergabe gab die Hamburgerin ihre Entscheidung in der Runde bekannt. „Ich habe gemerkt, dass das nicht matcht mit uns“, erklärte sie dem „Bachelor“ eiskalt. Der akzeptierte Fionas Entschluss und verabschiedete sich von der brünetten Schönheit, bevor er Schnittblumen an seine auserwählten Ladys verteilte. Für Fitnesstrainerin Manina (30) und Studentin Maike (25) hatte David allerdings keine Rose übrig. Die beiden Frauen mussten folglich aus der Villa ausziehen.

„Der Bachelor“: Die Kandidatinnen schwinden immer mehr

Bereits zuvor hatte die Kandidatin Lisa R. (27) die Datingshow verlassen. Allerdings wurde der Ausstieg der Blondine nicht weiter thematisiert. Ein Sprecher teilte lediglich aus dem Off mit, dass sie die Sendung aus familiären Gründen verlassen musste.

In der vergangenen Folge hatte außerdem Danielle Heim (28) die Reißleine gezogen und sich vom „Bachelor“ verabschiedet. „Ich fühle einfach nicht, dass ich mit David eine Bindung aufbauen könnte und ich mir ganz, ganz sicher bin, dass bei mir auch keine Gefühle kommen werden“, begründete die angehende Psychotherapeutin ihre Entscheidung. Schon in der ersten Nacht der Rosen habe sie mit dem Gedanken gespielt, auszusteigen.