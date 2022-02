Geschmacklose Aktion beim „Bachelor“ schockiert Zuschauer: „Das Unangenehmste, das ich je im TV gesehen habe“

Mit dieser Aktion hat sich der „Bachelor“ keine Freunde gemacht. In Mexiko leistete sich die TV-Sendung einen fiesen Faux-Pas.

Mexico - Die RTL-Sendung „Bachelor“ schauen die meisten Zuschauer nicht unbedingt wegen der kulturellen Bereicherung, schon klar. Doch ein bisschen mehr interkulturelles Feingefühl hätte man sich in der fünften Folge, die schon bei RTL+ zu sehen ist, doch vom TV-Team gewünscht.

Denn Dominik Stuckmann (30) begrüßte seine Kandidatinnen Nele (28), Jana-Maria (29), Christina Aurora (30), Yasmin (23) und Christina (27) mit den befremdlichen Worten: „Heute bin ich tot“ zum Gruppendate. Der Anlass für die neue Date-Idee ist der in Südamerika weit verbreitete Feiertag „Día de Muertos“ (Tag der Toten). Dementsprechend waren die fünf Kandidatinnen auch als Zuckerschädel und Totenköpfe geschminkt, soweit erstmal nicht unüblich.

„Bachelor“-Flop: Mit diesem Date kommt er nicht an

Doch der „Bachelor“ beließ es nicht dabei, er wollte das „Motto“ des Tages voll und ganz ausschöpfen. Und so legte er sich in einen Sarg und gab für seine Ladys den Toten. Richtig gelesen: Der 30-Jährige spielte am Gedenktag der Toten eine Leiche. Die Idee hinter dem „Date“ war, dass die Damen einzeln an den Sarg vorteten und dem Bachelor eine kleine Grabrede halten sollten. Dabei sollten sie ihm all die Dinge sagen, die sie ihm im Falle seines Ablebens mitgeben würden.

Das konnte die Münchnerin Christina kaum fassen - für sie ein absolutes No-Go. „Das war komplett drüber, ich weiß nicht, was das sollte“, ärgerte sie sich. „Wenn man mich fragen würde, was das schlimmste Date ever war, dann würde ich mit heute antworten. Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken“, kann Christina es kaum fassen. Bei der „Grabrede“ selbst bewahrte sie aber die Fassung.

„Bachelor“ (RTL): Zuschauer empört über Toten-Date

Nicht alle fanden die Idee so schrecklich wie Christina, Jana-Maria kamen am Sarg sogar die Tränen, woraufhin Dominik erstmal fleißig tröstet.

Auch die Zuschauer konnten kaum an sich halten vor Empörung. Einen kulturellen Feiertag so zweckzuentfremden, schmeckte ihnen nicht. Auf Twitter und Instagram fanden sich unzählige Kommentare wie: „Ich halte viel aus, aber das erste Date nächste Woche wird das unangenehmste, das ich jemals im TV gesehen habe“, „An diesem Date ist einfach ALLES falsch“, „Richtig unangebrachtes Date“, „Hat niemand während der Produktion ein komisches Gefühl gehabt, oder gibt es keine Einfälle mehr für vernünftige Dates? Vernunft und Bachelor passt wohl per se schon nicht zusammen“, „“Ganz schlimm!!! Es war so unangenehm anzusehen und geht weit über Pietät hinaus, da damit ein für die Mexikaner wichtiger Feiertag im Grunde ins Lächerliche gezogen wird“ und „Selten sowas Geschmackloses gesehen.“

Weitere Nutzer setzen nach: „Inhaltslos, noch nicht einmal pietätlos trifft es… da können alle Darsteller nur verlieren. Was sie dann auch tun“ und „Wie kommt man auf die Idee so ein Date zu organisieren? Hat dabei nicht eine Einzige Person daran gedacht, dass es absolut daneben ist tot zu spielen?“ (jv)