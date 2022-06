Bachelorette 2022: Sharon fühlt sich beim Tanzen bedrängt – und macht klare Ansage

Von: Teresa Knoll

Teilen

Bachelorette 2022 - Ein langer Tag voller Dates liegt hinter Sharon. Am Abend wird dann ausgelassen getanzt – aber die Bachelorette fühlt sich von einem Kandidaten bedrängt.

In der zweiten Folge von „Die Bachelorette“ dreht sich alles um das nähere Kennenlernen zwischen Sharon Battiste und den Bachelorette-Kandidaten, die nach der ersten Folge übrig geblieben sind. Beim Tanzen am Abend kommt ihr Tim J. etwas zu nah und Sharon fühlt sich bedrängt. Bei der Nacht der Rosen muss Tim zittern. Ist er trotzdem weiter?

Sendung Die Bachelorette Sender RTL Erstausstrahlung 10. November 2004 Staffeln 9 Jahre 2004, 2014-2015, seit 2017

Bachelorette 2022: Tim J. will Basti nachahmen – und bedrängt Sharon

Am Abend des zweiten Tages gibt es eine Party mit Sharon und allen Bachelorette-Kandidaten. Für Sharon fühlt es sich besonders an, denn „man hat jetzt schon die ein oder andere Geschichte zu einem Mann.“ Sie freut sich auf die Party: „Ich bin gespannt wie die Stimmung heute ist.“ Gespannt ist hier das Stichwort, denn auf der Party kippt die Stimmung.

Alle tanzen, und natürlich versucht jeder, Sharon einmal anzutanzen. Dann eskaliert die Situation: Beim Versuch, dem professionellen Stripper Basti nachzueifern, übertreibt es Tim J. – und Sharon ist davon gar nicht begeistert. In der Nacht der Rosen wird es dann besonders spannend, auch wenn die Fans sich schon einig scheinen, wer der Gewinner der neuen Bachelorette-Staffel sein wird.

Bachelorette 2022: „Zu schnell, zu nah“ – Tim J. bekommt trotzdem die letzte Rose

„Ich liebe es zu tanzen“, leitet Sharon die Vergabe der letzten Rose ein. Die Hintergrundmusik und ihr ernster Ton lassen jedoch erahnen, dass jetzt keine leidenschaftliche Rede zu ihrem Hobby, sondern eine Ermahnung folgt, berichtet MANNHEIM24. Und so ist es auch: „Aber wie wir heute miteinander getanzt haben, war ein bisschen too much.“

„Ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu nah, und einen Gang runterschalten fände ich gut.“ Was zuerst so klingt wie die Abschiedsrede für jemanden, den sie rausschmeißen will, wird zu einer Mahnrede: Tim J. weiß, dass er gemeint ist. Und er erhält noch eine Chance, sich der Bachelorette von einer sanfteren Seite zu zeigen. Sichtlich gerührt nimmt er die letzte Rose entgegen.

Bachelorette 2022: Tim J. nach Rosenvergabe – „noch nie in meinem Leben so gezittert“

„Ich hab noch nie in meinem Leben so gezittert. Ich hab nur noch meinen Herzschlag gespürt“, kommentiert Tim J. die emotionale Achterbahn, die er bei der Rosenvergabe durchlebt hat. Aber er hat es geschafft, er ist weiter! Hier erfährst Du, welcher Kandidat „Die Bachelorette“ bereits verlassen musste – und wer noch dabei ist.

Welcher Kandidat die letzte Rose erhält, entscheidet sich in den kommenden Wochen bei „Die Bachelorette“ auf RTL. Die erste Folge ist bereits seit 8. Juni für Premium-Kunden auf RTL+ verfügbar. Wann die nächste „Bachelorette“-Folge im TV läuft und wann auf RTL+, haben wir für Dich zusammengefasst. (resa)