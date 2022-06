„Sieht man uns hier?“: Bachelorette knutscht mit einem Mann - andere Kandidaten sind um die Ecke

„Sieht man uns hier?“ - Während Bachelorette Sharon Battiste mit einem Kandidaten knutscht, sitzen die anderen Verehrer um die Ecke. © Screenshot/RTL+

Wieder macht sich eine Bachelorette auf die Suche nach der großen Liebe. Die neue Staffel startet am 15. Juni. Online ist schon jetzt zu sehen, dass die Single-Dame Sharon Battiste nichts anbrennen lässt.

20 Männer buhlen um Sharon Battiste, die in diesem Sommer als Bachelorette die Rosen verteilt. Schon in der ersten Folge der RTL-Sendung wird angeteasert: Diese Staffel geht es heiß her.

Bachelorette 2022 Sharon Battiste knutscht heimlich mit einem Mann - andere Kandidaten sind ums Eck

Im Fernsehen ist wöchentlich ab 15. Juni zu sehen, wie die Bachelorette 2022 in Thailand die wahre Liebe sucht. Der Online-Streamingdienst RTL+ zeigt schon vorab die neue Folge – mit einem Zusammenschnitt der spannendsten Momente der neuen Staffel.

Und da geht es heiß her. In einer Szene sehen die Zuschauer, wie sich die Kandidaten gemeinsam am Pool aufhalten. Sie ahnen nicht, was ihre Angebetete währenddessen tut, die sich gleich ums Eck befindet. „Sieht man uns hier?“, ist die flüsternde Stimme der Bachelorette aus dem Off zu hören. Dann der Kameraschwenk auf sie: knutschend mit einem Mann.

Bachelorette gesteht: „Ich habe Lust, mal wieder richtig heftig zu knutschen“

Dass Sharon Battiste als Bachelorette nichts anbrennen lassen will, verrät sie den Zuschauern früh. „Ich habe Lust, mal wieder richtig heftig zu knutschen!“, erzählt sie lachend vor der Kamera. Ihr großes Ziel ist aber vor allem eines: die große Liebe finden. Doch steht der Gewinner schon fest? Fans sind sich einig, wie mannheim24 berichtet.

Heißer Sneak-Peak: Die erste Bachelorette-Folge der neuen Staffel zeigt Sharon Battiste heimlich knutschend. © TVNOW

Ob sie die bereits in dem Verehrer gefunden hat, mit dem sie in einer Szene innig umschlungen dasteht? „Du bist der Erste, dem ich das so zeige“, sagt sie in diesem intimen Moment. Damit meint die Bachelorette wohl ihre Glatze, die sie wegen Haarausfalls trägt. Verwendete Quellen: TVNOW/Bachelorette Folge 1