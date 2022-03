Bachelorette: Jessica Haller muss zweimal operiert werden

Jessica Haller schlüpfte 2017 in die Rolle der „Bachelorette“ auf RTL. © Christina Sabrowsky/dpa

Jessica Haller überraschte ihre Fans am Montag mit einem traurigen Geständnis: Die Ex-„Bachelorette“ musste sich gleich zweimal unters Messer legen. Lesen Sie hier, warum:

Für Jessica Haller schien in den vergangenen Tagen alles perfekt: Erst kürzlich ist sie mit ihrem Ehemann Johannes Haller und Töchterchen Hailey-Su in ein neues Traumhaus auf Ibiza gezogen. Vor wenigen Tagen meldete sich die Ex-„Bachelorette“ allerdings aus Düsseldorf. In einer Fragerunde auf Instagram gesteht sie, dass sie sich die Brüste hat operieren lassen.

MANNHEIM24* verrät, warum sich Jessica Haller gleich zweimal unters Messer legen musste.

Jessica Haller schlüpfte 2017 in die Rolle der „Bachelorette“ auf RTL. Im Finale vergab sie ihre letzte Rose an „Eskimo Callboy“-Drummer David Friedrich, trennte sich aber kurze Zeit später wieder von ihm. Seit Dezember 2021 ist sie mit ihrem Zweitplatzierten Johannes Haller verheiratet. Ein knappes halbes Jahr zuvor kam Töchterchen Hailey-Su zur Welt. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA