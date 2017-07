Bachelorette Jessica heute nackig: Hat Sebastian hier einen Ständer?

Kandidat Sebastian bietet der nackigen „Bachelorette“ Jessica im Dampfbad eine Massage an. Hoppla! Wird es in seiner Hose auf einmal eng?

Heute macht sich die "Bachelorette" im Dampfbad nackig. Kandidat Sebastian massiert Jessica Paszka. Bekommt er dabei eine Erektion?

HARTE Herausforderung für Kandidat Sebastian in der heutigen Folge von „Die Bachelorette“: Wie RTL vorab ankündigt, muss er mit Junggesellin Jessica Paszka zum Einzeldate ins Dampfbad. Laut Pressemitteilung lässt sie für den Kandidaten die Hüllen fallen und macht ihn damit mehr als nervös: „Du hast alles gesehen!“ Allerdings hat der Fitnesstrainer und Studioleiter auch einiges zu bieten. Nämlich einen austrainierten Mucki-Body.

Von dem sich Jessica Paszka mehr als beeindruckt zeigt: "Neben dir fühle ich mich ganz schlecht." Anschließend darf Sebastian Jessica bei einer Massage Entspannung verschaffen. Wie ein von RTL vorab veröffentlichtes Bild vermuten lässt, ist der 31-Jährige nicht völlig tiefenentspannt, als er bei der Bachelorette Hand anlegt. Zeigt sich da nicht etwas in seiner Hose, was auf dem Fußballplatz gewöhnlich mit dem Ausruf „Latte!“ kommentiert wird? Man darf gespannt sein, ob diese Frage heute auch bei RTL näher thematisiert wird...

Die neue Folge von „Die Bachelorette“ zeigt RTL am heutigen Mittwoch ab 20.15 Uhr. Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie alle Folgen von „Die Bachelorette 2017“ live im TV und Livestream sehen können.

Die Bachelorette 2017: Jessica Paszka erleidet einen Doppel-Unfall

Dramatisch wird es heute beim Gruppendate: Jessica fordert die verbliebenen zehn Kandidaten zu einer Buggy-Rallye in die andalusische Wüste. Da wollen die Männner der attraktiven Junggesellin natürlich zeigen, was sie drauf haben und mit PS punkten. Bei so viel Draufgängertum kommt es zu einem Unfall. Eines der Fahrzeuge gerät ins Schleudern. Ausgerechnet der Buggy mit Bachelorette Jessica kippt um. Ihr bringen Offroad-Gefährte offenbar kein Glück. Schon als sie 2014 Kandidatin bei „Der Bachelor“ in Südafrika war, schmiss es sie mit einem Quad. Verletzt wurde sie bei dem Crash in Spanien aber nicht.

Und dann kommt es in der heutigen Folge noch zu einem zweiten Unfall: Beim Canyoning-Date geht Jessica plötzlich unter. Aber zum Glück ist Michi als Lebensretter zur Stelle. In einem Clip, den RTL vorab veröffentlicht hat, berichtet er, was passierte: „Ich hab‘ die dann natürlich sofort hochgezogen und wieder zurück. Sie hat sich auch verschluckt. Dann sind alle gekommen und haben geholfen.“

Die Bachelorette 2017: Das passiert heute sonst noch

Und was passiert noch? Johannes und David versuchen, als Musiker bei Jessica zu punkten. Johannes schnappt sich eine Gitarre und schmettert „You Don't Know“ von Milow. „Kann ich besser!“, denkt sich David, hockt sich an den Flügel und klimpert eine gefühlvolles Klaviersolo. Jessica zeigt sich bewegt: „Hach!“

André will die Bachelorette lieber mit seinem Body beeindrucken. Beim „Wahrheit oder Pflicht“-Spiel lässt er in der heutigen Folge die Hüllen fallen.

Am Ende stellt sich natürlich wieder die Frage: Wer kriegt von der Bachelorette heute eine Rose - und wer nicht? Und da hat Jessica mittlerweile die Qual der Wahl. Behauptet sie zumindest. „Die Entscheidung heute ist mir überhaupt nicht leicht gefallen, da ich das Gefühl habe, dass es jetzt jeder hier ernst meint.“ Sebastian bringt es auf den Punkt, auch wenn er am Ende Tränen vergießen wird: „Ich warte darauf, dass Köpfe rollen.“

