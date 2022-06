Statement gegen Rassismus: „Bachelorette“-Kandidat trägt immer unterschiedliche Schuhe

Dominik fällt durch sein Aussehen definitiv auf

In Folge zwei der „Bachelorette“ trifft Junggesellin Sharon Battiste auf Kandidat Dominik, der mit seinem Style ein Zeichen gegen Rassismus setzt.

Seit letzter Woche ist es wieder so weit: 20 Männer kämpfen um das Herz der „Bachelorette“. Doch am Ende kann nur einer die letzte Rose von Sharon Battiste (30) ergattern. Mit im Rennen ist auch Einzelhandelskaufmann Dominik (28). Der Single stößt erst in Folge zwei dazu, nachdem er sich von seiner Corona-Erkrankung erholen musste. Trotz Verspätung will Dominik die Junggesellin unbedingt für sich gewinnen. „Ich zeige der Bachelorette, wie schön und leicht die Welt mit mir sein kann!“, kündigt er selbstbewusst an.

Gleich ins Auge sticht der ausgefallene Style des Bayern aus Langweid am Lech. Dominik trägt nämlich immer einen weißen sowie einen schwarzen Schuh, unabhängig davon, ob er zuhause ist oder auf dem Fußballplatz. Damit will er deutlich machen: Trotz verschiedener Farben sind die Schuhe gleich und erfüllen dieselbe Funktion. Auf diese Weise setzt der Paradiesvogel täglich ein deutliches Zeichen gegen Rassismus.

„Bachelorette“-Kandidat Dominik hat Depressionen überwunden

Werte wie Offenheit und Toleranz liegen Dominik sehr am Herzen. Auch Humor spielt eine wichtige Rolle in seinem Leben. „Meine Berufung ist es, die Leute zum Lachen zu bringen“, verrät er. Dass er mit seiner offenen Art möglicherweise nicht jedermanns Geschmack ist, ist Dominik bewusst. „Entweder man liebt mich oder man hasst mich“, gibt er unumwunden zu.

Obwohl heute nichts mehr darauf hindeutet, hat der Vater eines Sohnes eine dunkle Vergangenheit hinter sich: Er litt lange Zeit an Depressionen. Doch Dominik gab nie auf und kämpfte sich zurück ins Leben. Mittlerweile steckt er wieder voller positiver Energie und Lebensfreude. Nur eine Sache stört den Kuppelshow-Kandidaten: Seit mittlerweile dreieinhalb Jahren geht er nun schon als Single durchs Leben. Das will er mit seiner Teilnahme bei der „Bachelorette“ ändern.

Ob Dominik Sharon von sich überzeugen kann, wird sich in der kommenden Folge der „Bachelorette“ zeigen, die am Mittwoch (22. Juni) um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird.