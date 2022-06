Bachelorette-Kandidat Jan ist auf Instagram bekannt - er wird für witzige Reels gefeiert

Jan Hoffmann kämpft um das Herz der Bachelorette © Instagram/Blumen Hoffmann & RTL / René Lohse

Er hat Humor: „Bachelorette“-Kandidat Jan Hoffmann teilt lustige Reels mit seinen Followern. In den Videos scherzt der Prominente über Pflanzen und Blumen.

Hannover – Er hofft auf die letzte Rose von Sharon Battiste (30)! „Bachelorette“-Kandidat Jan Hoffmann (31) sucht in der Kuppelshow nach der ganz großen Liebe und ist ein echter Familienmensch! Der gelernte Florist verriet jetzt gegenüber „rtl.de“, dass er nach zwei Jahren des Single-Daseins bereit dafür sei, sein Leben als Bachelor aufzugeben. Über sich erzählte er: „Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin bereit für eine ernsthafte Beziehung.“

Jans Familie leitet das Unternehmen Blumen Hoffmann und auch er selbst arbeitet dort: nicht nur als Florist, sondern auch als Corporate Influencer. Für das Familienunternehmen dreht er unterhaltsame Videos zum Thema Pflanzen und Blumen und steht selbst vor der Kamera. Mit seinen lustigsten Sprüchen und witzigen Reels hat er bereits 76.000 Fans für die Instagramseite gewinnen können. Noch mehr Menschen schauen sich die Videos an. Bis zu 872.000 Klicks bekommt er pro Post!

In einem der Videoclips ist der Hannoveraner dabei zu sehen, wie er mit einem witzigen Akzent mit den Pfingstrosen spricht, die in seinem Garten noch nicht blühen wollten. In der Bildunterschrift zu dem Posting schrieb er: „Wenn die Pfingstrosen nicht aufgehen wollen. Kennt ihr das Problem?” Ein anderes Reel zeigt den attraktiven „Bachelorette“-Teilnehmer dabei, wie er seinen Pflanzen Namen wie „Helga“ oder „Amy“ gab und dazu mit einem Augenzwinkern erklärte: „Meine Ladies. Wer ist eure Favoritin?“

„Bachelorette“-Teilnehmer Jan Hoffmann: Fans feiern witzige Reels

Die Follower des Prominenten überfluteten die Kommentare zu den humorvollen Reels mit begeisterten Nachrichten und vielen vor Lachen weinenden Emojis. So verkündete ein User begeistert: „Ich hab‘ gerade Tränen gelacht. Danke.“ Und auch ein weiterer Fan des Prominenten schien sich vor Lachen nicht mehr einkriegen zu können und verriet: „Ich kann nicht mehr ….“ Ob die lustige Art des Teilnehmers der Reality-TV-Show auch bei der Bachelorette so gut ankommen wird, bleibt aber abzuwarten…

„Die Bachelorette“ mit dem humorvollen Floristen startet ab dem 15. Juni ab 20:15 Uhr bei RTL und kann parallel auch online im Livestream angeschaut werden. Wer den Start der neuen Staffel nicht erwarten kann, kann sich das TV-Format bereits auf RTL+ anschauen, dort wird die neue Folge schon sieben Tage früher, nämlich am 8. Juni erscheinen.