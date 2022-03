Bachelorette: Melissa Damilia kontert Hater-Frage auf Instagram

Teilen

Ex-„Bachelorette“ Melissa Damilia wird bei Fragerunde auf Instagram angefeindet. (Fotomontage) © Screenshots Instagram/melissadamilia/Montage HEADLINE24

Bei einer Fragerunde auf Instagram wird Ex-„Bachelorette“ Melissa Damilia von einem User angefeindet. Lesen Sie hier, wie sie sich verteidigt:

Shitstorms gegen Promis sind an sich nichts Neues. Viele haben fast täglich mit fiesen Anfeindungen im Netz zu kämpfen. Das musste jetzt auch Ex-„Bachelorette“ Melissa Damilia am eigenen Leib erfahren. Am Mittwoch (9. März) startet die ehemalige Rosenverteilerin eine Fragerunde auf Instagram. Ein User nutzt die Gelegenheit und lässt so richtig Dampf ab. Das lässt Melissa aber nicht auf sich sitzen und kontert messerscharf.

MANNHEIM24* verrät, wie Melissa Damilia auf die dreiste Frage des Instagram-Users reagiert.

Melissa Damilia suchte 2020 als „Bachelorette“ auf RTL die große Liebe. 20 Single-Männer buhlten damals um die Gunst der 1,56 Meter großen Junggesellin. Am Ende vergab Melissa ihre letzte Rose an Kandidat Leander Sacher. Die beiden blieben auch nach Ausstrahlung der Sendung ein Paar. Vor kurzem bestätigte Melissa allerdings ihre Trennung. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA