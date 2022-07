„Wahrscheinlich das schlechteste Date“: Bachelorette-Date wird zum totalen Flop

Eigentlich wollte Bachelorette Sharon mit den zwei Kandidaten Max und Jan ein echtes Abenteuer erleben. Doch das Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Phuket, Thailand – „Die Bachelorette“ Sharon Battiste (30) hatte mit ihren zwei Kandidaten Max (26) und Jan (31) eigentlich etwas ganz Besonderes vor. Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin wollte mit dem Profifußballer und dem Floristen nämlich eigentlich auf ein ziemlich abenteuerliches Date gehen. Paragliding stand auf dem Programm — doch gerade als Sharon zum Sprung ansetzen wollte, bekamen die drei eine traurige Nachricht: Aufgrund veränderter Windbedingungen musste die Flugsession abgeblasen werden.

Am „Bachelorette“-Drehort Thailand ist gerade Monsunzeit. Zwar hörte der Regen pünktlich zum angesagten Paragliding-Start auf, trotzdem hatte der Wind sich offenbar ungünstig gedreht. Eine echte Enttäuschung für die drei Adrenalinjunkies! „Wir dürfen leider nicht springen, weil der Wind jetzt nicht perfekt steht“, erklärt Sharon ihren Jungs den Grund für den gecancelten Sprung. Besonders für Max war das eine herbe Enttäuschung, immerhin hatte er kurz zuvor verraten, dass Paragliding sogar auf seiner Bucket List stehe.

Wird „Bachelorette“ Sharon die zwei Kandidaten noch einmal auf ein Date einladen?

Doch viel schlimmer als der abgeblasene Sprung ist für Max und Jan wahrscheinlich die vertane Chance. Zwar können die beiden nichts für die schlechten Wetterbedingungen, trotzdem hatte sich Sharon die Zeit mit den zwei Show-Teilnehmern sicherlich anders vorgestellt. „Es war wahrscheinlich das schlechteste Date, was bis jetzt war“, resümiert Jan geknickt.

Wie RTL auf seinem Online-Portal weiter berichtet, ist der Paragliding-Ausfall scheinbar nicht das einzige gecancelte Date in Woche vier von „Die Bachelorette“. Ist da etwa der Wurm drin? Wer nicht mehr abwarten kann und schon jetzt wissen will, was noch alles in der Kuppelshow schiefläuft, der kann die aktuellen Episoden schon jetzt auf RTL+ ansehen.