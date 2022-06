„Bachelorette“-Sharon Battiste: Sie datete einen Freund des Kandidaten Bastian Corten

Von: Jennifer Kuhn

Bastian Corten ist Teilnehmer der RTL-Show „Die Bachelorette“ © Screenshot/instagram.com/bastianmaansixxpaxx / RTL/RTL+/ René Lohse

Ab dem 15. Juni startet bei RTL die neue Staffel von „Die Bachelorette“. In diesem Jahr sucht Sharon Battiste unter den 20 Teilnehmern ihre große Liebe - dabei scheint sie vor einigen Monaten noch einen Freund der Kandidaten gedatet zu haben. Wie wird sie auf die Gegenüberstellung reagieren?

Thailand - Sharon Battiste ist die neue Bachelorette. Die 30-Jährige dürfte aber einigen TV-Zuschauern nicht ganz unbekannt sein - viele kennen sie aus der erfolgreichen Sendung „Köln 50667“. Doch nun gibt es schon vor dem Start der TV-Show ein paar Gerüchte - die 30-Jährige soll nämlich einen Freund eines Kandidaten gedatet haben.

„Bachelorette“-Sharon Battiste: Sie datete einen Freund des Kandidaten Bastian Corten

Bastian Corten ist Kandidat in der kommenden Bachelorette-Staffel. Er ist Teil und Mitgründer der Stripper- und Tanzgruppe „SixxPaxx“ - nun plauderten seine Kollegen pikante Details über ihn aus, die ihn eventuell nicht so freuen werden. Denn Sharon hat mal einen ehemaligen Tanz-Kollegen von Basti gedatet - ups!

Im Interview mit Promiflash erklärte die Tanzgruppe: „Was er nicht wusste, was wir aber wissen, ist, dass die Bachelorette auch zwei bis drei Mal unsere Show besucht hatte und sich mit einem ehemaligen Kollegen von uns getroffen hatte“. Sie befürchten, dass dies ein Ausschlusskriterium für ihren Kollegen sein könnte. Aber: „Obwohl, vom Typ her müsste Basti ihr schon gefallen“, so ein Tänzer weiter.

„Die Bachelorette“: Bastian Corten musste seine Teilnahme vor den „SixxPaxx“ verheimlichen

Von der Teilnahme wussten Bastian Cortens Kollegen erstmal nicht - er musste es aber vorab erstmal verheimlichen. „Wir waren alle sehr verwundert darüber. Wir dachten, dass er nach der langen Tour und vor den bei uns strapaziösen Sommermonaten mit vielen Terminen sich einen langen Urlaub genehmigt“, erklärte die Tanzgruppe.

Unter den 20 Kandidaten möchte Bachelorette Sharon Battiste ihren Traummann finden. „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe!“, erzählte sie im RTL-Interview. Los geht es ab dem 15. Juni um 20:15 Uhr bei RTL. Verwendete Quellen: Promiflash, RTL