Bachelorette entscheidet sich gegen Favoriten: Fans fassungslos – „bin gebrochen“

Von: Sina Koch

Teilen

Mit dem Staffelfinale von „Die Bachelorette“ hat wohl niemand gerechnet. Sharon hat sich in der letzten Nacht der Rosen für ihren Traumprinzen entschieden. Ihre Wahl überrascht:

In der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ ist an Emotionen nicht gespart worden. Und dass beim großen Finale noch einmal alles durcheinandergeraten wird, haben wohl die wenigsten geahnt. Noch wurde das Finale bei RTL nicht gesendet, die Ausstrahlung erfolgt erst am Donnerstag (28. Juli) in zwei Teilen um 20.15 und 22.35 Uhr. Wer RTL+ nutzt, kann allerdings jetzt schon erfahren, welcher Bachelorette-Kandidat die letzte Rose bekommt.

Sendung Die Bachelorette Sender RTL Staffeln 9

„Bachelorette“: Sharon Battiste vergibt ihre letzte Rose im Finale – für wen entscheidet sie sich?

Anfangs haben 20 Männer um das Herz der schönen Rosen-Verteilerin Sharon Battiste gekämpft. Im großen „Die Bachelorette“-Finale, das bereits auf RTL+ zu sehen ist, zeigt sich, welchen Single-Mann sich Sharon an ihrer Seite wünscht. Die Zuschauer haben Woche für Woche mitverfolgt, wie sich die Bachelorette-Kandidaten schlagen. Es gab Auf und Abs, große Gefühle und romantische Dates – und einen Publikumsliebling, wie MANNHEIM24 verrät.

Fan-Liebling Lukas und Sharon haben in den zurückliegenden Folgen viele innige Momente miteinander geteilt. Ihm hat sich die „Bachelorette“ Sharon auch zuerst mit Glatze gezeigt, was viele Zuschauer-Herzen schmelzen ließ. Das ist von vielen Fans nicht nur als Vertrauens-, sondern auch als Liebesbeweis gewertet worden. Für Sie stand fest: Lukas bekommt die letzte Rose!

„Bachelorette“: Unerwartetes Finale – Sharon entscheidet sich gegen Zuschauerliebling Lukas

Mit ihrer Entscheidung hat sie die Fans der Rosen-Show definitiv überrascht: Sharon Battiste entscheidet sich im Finale von „Die Bachelorette“ gegen Personal Trainer Lukas – und für seinen Konkurrenten Jan. Mit dieser Entscheidung stürzt sie nicht nur die Zuschauer ein Chaos der Gefühle – sondern auch sich selbst.

Im Finale erklärt sie dem enttäuschten Lukas unter Tränen: „Ich habe dir ganz oft gesagt, dass ich meinem Herzen folgen muss und werde. Ich fühle sehr stark für dich. Aber mein Herz sagt mir, dass ich für einen anderen Mann noch ein bisschen mehr fühle. Ich kann dir die letzte Rose nicht geben.“

„Bachelorette“: „Bin gebrochen“ – so reagieren die Fans der Rosen-Show auf Sharons Entscheidung

Während Lukas die Entscheidung von Sharon mit Fassung trägt und sogar Verständnis für ihre Rosenvergabe zeigt, sind viele Fans einfach nur entsetzt. „Bin gebrochen“, schreibt ein Fan der RTL-Sendung und ein anderer formuliert fassungslos: „Ich dreh am Rad, hat sie nicht gemacht.“

Die Entscheidung der diesjährigen Bachelorette kommt für die Zuschauer alles andere als erwartet: „Seltsamste Entscheidung aller Zeiten. Die Chemie mit Lukas war einzigartig für eigentlich alle Staffeln“, ist in den Kommentaren zum Finale der beliebten TV-Sendung zu lesen.

„Bachelorette“: Jan gewinnt die neunte Staffel – und Fan-Liebling Lukas geht leer aus

Auch wenn die Fans der RTL-Show Lukas die Daumen gedrückt haben, gibt es in den Kommentaren Gratulationen für den Gewinner Jan. So schreibt etwa eine Nutzerin: „Verstehe ja, dass manche enttäuscht sind. Sharon hat sich verliebt und das ist doch total schön, in wen ist doch dabei zweitrangig! Herzlichen Glückwunsch. Ich finde ihr passt gut zusammen“.

Während viele Fans ihrem Traumpaar Sharon und Lukas nachtrauern, gibt es auch Zuschauerinnen, denen es gelingt, einen weit positiveren Blickwinkel auf das unerwartete Finale zu finden. So kommentiert etwa eine Instagram-Nutzerin: „Egal, Lukas ist Jackpot für die noch zu habende Damenwelt. Ran da, Ladys!“ (sik)