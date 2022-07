Bachelorette: Video zeigt, wie Sharon sich die Haare abrasieren lässt

„Bachelorette“ Sharon Battiste trägt wegen ihres kreisrunden Haarausfalls eine Glatze. © RTL

Weil „Bachelorette“ Sharon an kreisrundem Haarausfall leidet, ließ sie sich eine Glatze rasieren. Den Moment hat sie in einem Video auf Instagram veröffentlicht. Lesen Sie hier mehr:

„Ich habe viele Jahre darunter ganz, ganz schlimm gelitten“ – seit ihrem achten Lebensjahr kämpft „Bachelorette“ Sharon Battiste mit kreisrundem Haarausfall. Die Krankheit ist unberechenbar: Vom einen Moment auf den anderen fallen Betroffenen plötzlich die Haare aus, sie bekommen kahle Stellen am Kopf. So auch Rosen-Verteilerin Sharon. Weil sich die heute 30-Jährige nicht mehr anders zu helfen wusste, ließ sie sich Anfang des Jahres schlussendlich eine Glatze rasieren – den Moment hat die Junggesellin in einem Video festgehalten, das sie jüngst auf Instagram postete.

