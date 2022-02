Vanessa Blumhagen im Orkan-Ärger - sie mietet Auto und gesteht: „So lange habe ich noch nie gebraucht“

Von: Jennifer Kuhn

Moderatorin Vanessa Blumhagen in ihrer Instagram-Story © instagram.com/stories/vanessa_blumhagen

Der Sturm machte Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen einen Strich durch die Rechnung. Nun musste sie auf einen Mietwagen zurückgreifen.

Update vom 18. Februar, 10 Uhr: Nachdem Moderatorin Vanessa Blumhagen aufgrund des Sturms mit dem Mietauto von Berlin nach Hamburg fahren musste, meldete sie sich mit einem Update bei ihren Fans auf Instagram. „Mit dem Mietwagen 4 Stunden (!) zurück nach Hamburg. So lange habe ich noch nie gebraucht - aber Sturm und Dauerregen waren echt heftig“, schrieb sie. Die 44-Jährige gab einen kurzen Einblick in ihren Tag - fuhr am Abend noch zu ihrer Hundesitterin, um ihre Erna abzuholen und begab sich danach zum Arzt wegen einer Blutabnahme. „Jetzt schminke ich mich noch ab, esse was (und füttere Enna) und dann war’s das für heute. Habt einen großartigen Abend! Und haltet Euch gut fest“, so Vanessa Blumhagen. Für ihre Fans gab es zum Abschluss des Tages noch ein Selfie aus dem Bett.

Erstmeldung vom 17. Februar, 11:28 Uhr: Berlin - Der Orkan, der derzeit durch Deutschland fegt, macht auch bei den Promis keinen Halt. Dies musste auch Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen erfahren. Die 44-Jährige fuhr zuerst mit der Deutschen Bahn von ihrer Heimatstadt Hamburg nach Berlin - denn dort befindet sich das TV-Studio des Senders. „Todesmutig auf dem Weg nach Berlin. Drückt mir die Daumen, dass ich mit der Deutschen Bahn morgen Mittag wieder zurück nach Hamburg komme“; kommentierte sie ihre Instagram-Story. Doch der Plan ging nach hinten los.

Vanessa Blumhagen: Der Orkan legt den Fernverkehr lahm - ein Mietauto muss her

Am nächsten Morgen meldete sich die Moderatorin wie gewohnt in ihrer Instagram-Story aus dem Fahrstuhl. Dort erzählte sie ihren Followern, dass sie wohl aufgrund des Sturms, nicht am Nachmittag mit der Bahn nach Hamburg fahren kann - denn der Fernverkehr wurde im Norden eingestellt. So musste sie sich also einen Mietwagen buchen - und plauderte bei ihren Fans ein wenig aus dem Nähkästchen: „Das Geile ist natürlich, ich habe ja selbst so ein relativ schnelles Auto. Da kann ich ja hier nicht für 500 Euro einen Mietwagen buchen - dass heißt, ich werde in diesem Tiguan sitzen und den Boden durchdrücken. In der Hoffnung, dass das Auto schneller fährt“, erklärte Vanessa Blumhagen. Einige Follower meldeten sich auf ihre Instagram-Story und machten sich Sorgen um die Moderatorin. Doch die 44-Jährige konnte sie schnell beruhigen: „Vielen Dank, dass ihr euch so Sorgen um meine Sicherheit macht. Ihr seid so süß!“. Ihre Follower wird sie definitiv auf dem Laufenden halten - und am Abend ein Update darüber geben, ob sie gut nach Hamburg gekommen ist.

Vanessa Blumhagen teilt Rückblick mit ihren Instagram-Abonnenten

Auch Stars mögen es, regelmäßig Rückblicke aus vergangenen Zeiten und Jahren zu veröffentlichen. Zu zeigte auch Topmodel Heidi Klum ein Foto von vor 31 Jahren. Vanessa Blumhagen scheint ebenfalls ein großer Fans davon zu sein und teilte veröffentlichte Schnappschüsse aus den letzten drei Jahren.

