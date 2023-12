Barbara Schöneberger kann es kaum glauben: „Morden im Norden“-Star isst nie vor 22 Uhr

Von: Diane Kofer

„NDR Talkshow“-Gast Ingo Naujoks verrät in der „NDR Talkshow“, dass er nie vor 22 Uhr isst. Für Barbara Schöneberger ist das unverständlich.

Hamburg – In der „NDR Talkshow“ sprechen die Gäste mit Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) nicht nur über berufliche Projekte. Die Moderatoren entlocken den Stars und Sternchen in der Regel auch das ein oder andere private Detail. Was „Morden im Norden“-Star Ingo Naujoks (61) in der Talkrunde verrät, kann aber vor allem Barbara Schöneberger kaum glauben.

Kein Essen von 22 Uhr: So schafft es Ingo Naujoks, den Hunger zu bekämpfen

Freitagabend, 22 Uhr – das heißt für Ingo Naujoks nicht nur, dass sein Besuch in der „NDR Talkshow“ ansteht, sondern in der Regel auch Essenszeit. Der Schauspieler ist am 15. Dezember 2023 zusammen mit seinem Kollegen Sven Martinek (59) in der Gesprächsrunde und ist den Moderatoren direkt zu Beginn eine Erklärung schuldig. „Die Barbara konnte es nicht glauben, dass du ein Spätesser bist“, erzählt ihm Hubertus Meyer-Burckhardt.

Was das genau bedeutet, hält der Moderator für die Zuschauer einmal fest: „Das heißt, du nimmst die erste Mahlzeit überhaupt am Tag selten vor 22 Uhr ein.“ Wie geht das? Für alle Beteiligten der Talkrunde ist das kaum vorstellbar. Doch laut Ingo Naujoks ist es gar nicht so schwer und hat einfach mit Disziplin und Gewohnheit zu tun. „Hunger ist nur ein Gefühl, wie Liebe, Langeweile“, erklärt er. Demnach könne man dieses Gefühl „abstellen“ oder einfach „was dagegen tun“.

Barbara Schöneberger kann es kaum glauben: Ihr „NDR Talkshow“-Gast Ingo Naujoks kommt den ganzen Tag ohne Nahrung aus. Vor 22 Uhr wird bei ihm nie gegessen. © Imago/ Future Image, Stephan Wallocha (Fotomontage)

Mitten in der Sendezeit ist dann aber auch Essenszeit – der Krimi-Darsteller hat sich eine Brezel mitgebracht. Das hätte er aber gar nicht gebraucht, wie sich kurz darauf herausstellt. Denn auch das „NDR Talkshow“-Team hat ihm eine kleine Mahlzeit zubereitet.

Ingo Naujoks ist aber nicht der Erste, der die Moderaten verblüfft. Ein Mental-Trick machte Barbara Schöneberger in der „NDR Talkshow“ bereits zuvor fassungslos. Verwendete Quellen: „NDR Talkshow“/ NDR (Folge vom 15. Dezember 2023)