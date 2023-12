„Hat eine KI entworfen“: „Adventsfest“-Zuschauer lästern über Barbara Schönebergers Kleid

Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ hat Barbara Schönebergers Kleid viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das nicht im positiven Sinne.

Suhl – Am Samstagabend (2. Dezember) hieß Florian Silbereisen (42) seine Zuschauer zum 20. Mal zum „Adventsfest der 100.000 Lichter“ willkommen. Mit dabei auch Barbara Schöneberger (49), mit der der Moderator das erste Lied der Sendung („Es schneit“) anstimmte. Dies alles in weihnachtlich-winterlicher Kulisse – künstliche Schneeflocken inklusive.

„Adventsfest der 100.000 Lichter“: Barbara Schönebergers erntet Kleid-Kritik

Nicht ganz dazu passend zeigte Barbara Schöneberger viel Schulter in einem One-Shoulder-Kleid aus rotem Satin mit XXL-Puffärmel, zog darin Schlitten und verpasste einem künstlichen Schneemann eine Karottennase. Dass sie kurz darauf dem Publikum auch noch zeigte, dass dieses Kleid unter dem Rock gerissen war, hatte vermutlich an einem Abend mit weihnachtlicher Musik niemand erwartet.

Doch viel mehr als das scheint die Leute Barbara Schönebergers Kleid an sich verstört zu haben, wenn man sich die Kommentare auf X, ehemals Twitter, durchliest. So vermutet ein Zuschauer: „Das Kleid von Babsi Schöneberger hat eine KI entworfen.“ Ein anderer fragt schlicht: „Was hat die Schöneberger sich da als Kleid ausgesucht?“. Nicht Barbara Schönebergers erster kleidungstechnischer Fauxpas.

„Adventsfest“-Zuschauer fassungslos: „Hat die Schöneberger eine Wette verloren?“

Ein weiterer Kommentar sieht den „Tiefpunkt schon nach 6. Minuten“ und ein anderer fragt: „Hat die Schöneberger eine Wette verloren? Was macht die da?“. Unklar bleibt in diesem Fall, ob der Zuschauer sich ebenfalls über das Kleid lustig macht, oder ob es ihm um den kompletten Auftritt geht. Was auch nicht besser wäre.

Allerdings kriegt Barbara nicht als einzige auf X ihr Fett weg. Auch Florian Silbereisens Outfit kommt nicht überall gut an: „So eine Fliege wie der Silbereisen sie trägt, hat Vattern noch aus den 70ern im Schrank“. Und ein Zuschauer schien vom „Adventsfest“ komplett gelangweilt zu sein: „Ich hoffe, Babsi hat eine Verlade geplant, damit es noch interessant wird.“ Wird es bald keine ARD-Shows mehr mit Florian Silbereisen geben? Der neue TV-Intendant muss sparen. (cso) Verwendete Quellen: „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ (Das Erste/ARD; Ausgabe vom 2. Dezember 2023), twitter.com