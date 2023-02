Barbara Wussow fällt aus: „Traumschiff“-Drehbuch muss abgeändert werden

Dieses Jahr sollen vier neue „Traumschiff“-Folgen laufen. Die erste neue Episode der ZDF-Serie mit Florian Silbereisen wird derzeit gedreht. Weil Barbara Wussow nicht dabei sein kann, muss das Drehbuch geändert werden.

Mainz – Es gibt eine Handvoll legendärer Serien, die schon seit Jahrzehnten laufen, stets für gute Quoten sorgen und aus der Fernsehlandschaft heute partout nicht mehr wegzudenken sind. Das ZDF-Traumschiff ist eines dieser Formate – und auch wenn die Besatzung des Luxuskutters seit Sendestart 19981 mehrmals durch gewürfelt wurde, ist der Kern der Handlung der gleiche geblieben: Meeresreisen an postkartenreife, ferne Orte und zusätzlich eine große Prise emotionaler und dramatischer Momente.

Keine Reise nach Namibia für Barbara Wussow: „Traumschiff“-Star fällt bei Dreharbeiten aus

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 legte die Traumschiff-Crew um Florian Silbereisen (44) in einer bis dahin unveröffentlichten Folge von 2021 auf Coco Island an und pünktlich zum Start ins neue Jahr lautete das Reiseziel am 1. Januar: Bahamas, ahoi. Für Kapitän Max Parger und Co. stehen 2023 aber natürlich noch weitere Kreuzfahrtabenteuer an. Sendetermine für die neuen Folgen sind zwar noch nicht bekannt, wie die Schauspielerin Esther Schweins (52) auf Instagram mit einem Foto hinter den Kulissen aber zeigt: Für das Traumschiff geht es zurück nach Namibia, wo es bereits 1999 und 2022 geankert hat.

Die Dreharbeiten in den namibischen Dünen laufen auf Hochtouren, ein Krankheitsfall hat die Dinge nun aber ein wenig verkompliziert. Denn wie t-online.de berichtet, fällt mit Barbara Wussow (61) – die seit 1997 in mehreren Folgen des ZDF-Hits zu sehen war und seit 2018 Teil der Hauptbesetzung ist – in der neuen Folge ein wichtiges Mitglied der Traumschiff-Familie aus. „Barbara Wussow kann aus Krankheitsgründen nicht am aktuellen Land-Dreh teilnehmen“, bestätigte ZDF-Sprecherin Susanne Priebe gegenüber dem Nachrichtenportal.

Staffel um Staffel: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

„Drehbuch wurde angepasst“: Barbara Wussow trotz Ausfall in neuer Traumschiff-Folge dabei

Ganz verzichten müssen die treuen „Traumschiff“-Fans auf Hoteldirektorin Hanna Liebhold bei der Namibiareise aber nicht – denn ihre Szenen an Bord des Schiffs sind vor ihrem Ausfall glücklicherweise schon abgedreht worden. „Die Dreharbeiten an Bord der MS Amadea fanden bereits im November/Dezember 2022 mit Barbara Wussow statt“, erklärt das ZDF gegenüber t-online.de – auf das Außenset vor Steppenkulisse und Sonnenuntergang muss die gebürtige Münchnerin aber verzichten.

Dass eine so wichtige Figur während einem Großteil der Traumschiff-Folge nicht zu sehen sein wird, dürfte die ZDF-Autoren sicher vor eine Herausforderung gestellt haben – die sie laut dem Sender mit Sitz in Mainz aber gut gelöst haben: „Das Drehbuch wurde angepasst, ein Nachdreh ist nicht erforderlich.“

Beim Dreh in einer so malerischen Landschaft auszufallen – für Barbara Wussow ist das bestimmt sehr ärgerlich. Da dieses Jahr aber noch weitere, neue Traumschiff-Folgen anstehen, lässt die nächste Arbeitsreise mit Traumziel aber bestimmt nicht lange auf sich warten. Nach mehr als 40 Jahren zählt das kultige ZDF-Format zu den größten Publikumslieblingen – von negativem Feedback bleiben aber auch Kapitän Flori und seine Crew nicht verschont. Denn die neueste Traumschiff-Folge sorgte bei den Zuschauern für Entsetzen. Verwendete Quellen: t-online.de, tvdigital.de, stern.de