Künstlerin will Werk zurück: „Bares für Rares“-Deal landet vor Gericht

Von: Florian Schwartz

Bei „Bares für Rares“ ging im September der „Weltempfänger“ von Künstlerin Isa Genzken über den Händlertisch. Dem Deal folgt jetzt ein juristisches Nachspiel.

Bonn – Am 6. September staunte Moderator Horst Lichter (61) in der XXL-Ausgabe der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ nicht schlecht. Krankenpfleger Jörg Friedrich hatte einen Betonklotz mit zwei Antennen zum Verkauf mitgebracht. Das auf den ersten Blick eher unscheinbare Objekt entpuppte sich als Skulptur mit dem Namen „Weltempfänger“ der Künstlerin Isa Genzken (74). Für 16.000 Euro ging das Kunstwerk über den Händlertisch. Doch jetzt forderte die Künstlerin die Skulptur zurück – Genzken zog vor Gericht.

Künstlerin Isa Genzken fordert „Bares für Rares“-Objekt gerichtlich zurück

Krankenpfleger Friedrich gab in der Sendung an, er habe den „Weltempfänger“ von Isa Genzken 2011 persönlich erhalten, nachdem die Künstlerin, die er als „sehr gute Freundin“ bezeichnete, einige Tage bei ihm gewohnt hatte. Genzken, die bis 1993 mit dem Bildhauer Gerhard Richter verheiratet war, befand sich damals in einer schweren psychischen Verfassung und hatte dem Pfleger das Objekt als „Dankeschön“ überlassen.

Im Händlerraum ging das Objekt für das Höchstgebot von 16.000 Euro an Susanne Steiger (41). Doch die Skulptur machte erneut Schlagzeilen, als die Bornheimer Schmuck- und Kunsthändlerin das Kunstwerk bei Sotheby‘s zur Versteigerung angeboten hatte. Die Preisvorstellung lag bereits 30.000 bis 50.000 Euro. Die Auktion wurde jedoch abgebrochen, nachdem die Künstlerin selbst eine einstweilige Verfügung erteilt hatte, wie rundschau-online.de berichtet. Hintergrund: Genzken war einem Gutachten zufolge 2011 geschäftsunfähig. Die Schenkung wäre somit unter dem Einwilligungsvorbehalt des Betreuers gestanden.

Herausgabe von „Bares für Rares“-Kunstwerk scheitert vor Gericht

Vor dem Bonner Landgericht war nun ein erster Versuch von Isa Genzken, den „Weltempfänger“ zurückzubekommen, gescheitert. Der Anfang des Monats eingereichte Antrag wurde von Zivilrichter Dominik Bitzenhofer zurückgewiesen, wie Pressesprecherin Gerlind Keller am Freitag bestätigte. Die Begründung: Da Friedrich immer von der Rechtmäßigkeit der Schenkung ausgegangen war und in den folgenden zehn Jahren von der Künstlerin kein Anspruch auf Herausgabe erfolgte, habe er es somit gutgläubig in Besitz genommen. Das Kunstwerk gehöre demnach ihm.

Der Gerichtsstreit scheint noch nicht beigelegt zu sein. Isa Genzken und ihr Betreuer hätten die Möglichkeit, gegen die Entscheidung des Bonner Landgerichts Beschwerde einzureichen. Über den weiteren Verlauf würde dann ein Senat am Kölner Oberlandesgericht bestimmen.

Verwendete Quellen: rundschau-online.de, merkur.de