„Bares für Rares“ und „Der Preis ist heiß“: Eindeutiger Sieger im Quotenduell

Von: Melanie Habeck

Teilen

Am Dienstag trat das beliebte ZDF-Trödelformat „Bares für Rares“ im Quotenduell gegen die RTL-Rateshow „Der Preis ist heiß“ an – eine Sendung begeisterte dabei deutlich mehr Zuschauer.

Rheingau/Köln – „Bares für Rares“ lockt mit wertvollen Sammlerstücken und pfiffigen Verhandlungsstrategien regelmäßig ein treues Publikum vor die Bildschirme. Am Dienstag (28. Juni 2023) konnten sich die Fans auf eine XXL-Ausgabe der beliebten ZDF-Sendung mit Gastgeber Horst Lichter (61) freuen. Parallel dazu lief im RTL die Spielshow „Der Preis ist heiß“ mit Harry Wijnvoord (74), die in den vergangenen Wochen ebenfalls stabile Zuschauerzahlen verzeichnete. Das Quotenduell hatte jedoch einen eindeutigen Sieger.

„Bares für Rares“ mit Picasso-Sensation: Quotenpech für„Der Preis ist heiß“?

Bei der neuesten Ausgabe von „Bares für Rares“ versetzte ein echter Picasso die Händlerrunde ins Staunen: Eine handgemalte Zeichnung samt Widmung des Künstlers brachte Verkäuferin Angelika die stolze Summe von 17.000 Euro ein. Die Verhandlungen um dieses außergewöhnliche Sammlerstück fesselte auch das ZDF-Publikum. Insgesamt 3,83 Millionen Zuschauer bescherten der Trödelshow laut DWDL-Zahlenzentrale den Sieg in der Primetime, denn die Rateshow „Der Preis ist heiß“ hatte mit Einschaltzahlen von 1,38 Millionen deutlich das Nachsehen.

Schlümpfe, Kreuze, Nahrungsmittel: Die kuriosesten Deals bei „Bares für Rares“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Damit musste sich „Der Preis ist heiß“ nicht nur im Quotenkampf geschlagen geben, der Marktanteil von 6,3 Prozent stellte auch einen bisherigen Tiefstwert der Spielshow-Neuauflage dar. Schlechter lief es am Dienstagabend nur noch für „Schlag den Star“: Die Wiederholung des Duells von DJ Bobo (55) und Joachim Llambi (58) lag mit einem Marktanteil von 4,8 Prozent deutlich hinter der Konkurrenz.

Was war der teuerste Verkauf bei „Bares für Rares“? Den Rekord hält immer noch ein mit Diamanten besetztes Reliquien-Kreuz, das ein Gewicht von ungefähr 40 Karat (rund 8 Gramm) hat. Susanne Steiger sicherte sich das Stück für 42.000 Euro. „Heide, das ist ja eine Weltsensation“, bilanzierte Horst Lichter nach der Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel, die einen Preis von 60.000 Euro bis 80.000 Euro schätzte.

Erfolgsformat „Bares für Rares“: Was begeistert die Zuschauer an der Trödelshow?

Mit „Bares für Rares“ hat ZDF einen echten Publikumsmagneten im Programm. Seit 2023 feilscht auch Benjamin Leo Leo als Händler (50) mit: Der Antiquitätenexperte besitzt ein Vintage-Möbel-Geschäft in Berlin und wagt in der TV-Show nun ein ganz neues Abenteuer. Der Neuzugang erfreue sich laut eines Instagram-Videos dabei nicht nur an den kuriosen Sammlerstücken der Verkäufer, sondern genieße vor allem die kollegiale Atmosphäre am Set.

Am Dienstagabend gingen „Bares für Rares“ und „Der Preis ist heiß“ ins Quotenduell: Die ZDF-Trödelshow konnte sich dabei deutlich gegen die Neuauflage der RTL-Spielshow durchsetzen. © RTL/Der Preis ist heiß; ZDF/Bares für Rares

Darüber hinaus sorgen die Verhandlungen der Trödelshow regelmäßig für überraschende Wendungen – und garantieren den Zuschauern somit höchste Unterhaltung. Mitte Mai musste eine Verkäuferin z. B. eine herbe Enttäuschung verschmerzen, als ihr antikes Gemälde vom „Bares für Rares“-Experten Colmar Schulte-Goltz (50) als Fälschung entlarvte wurde. Verwendete Quellen: DWDL; Instagram/baresfuerrares