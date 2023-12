Wegen bemaltem Teller: „Bares für Rares“-Experte reißt fiesen Spruch über Horst Lichter

Bei „Bares für Rares“ zeigt auch ein Kunsthistoriker seinen Humor. Der Experte Colmar Schulte-Goltz konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen Horst Lichter nicht verkneifen.

Köln – Auch wenn es bei „Bares für Rares“ um teils äußerst wertvolle Sammlerstücke und Kunst geht, kommt der Humor doch oftmals nicht zu kurz. Der Experte Colmar Schulte-Goltz (50), der schon seit Jahren zum Team von Horst Lichter (61) gehört, stichelte nun in einer der letzten Folgen mit einem fast schon schelmischen Spruch gegen den Moderator.

Horst Lichter wird bei „Bares für Rares“ selbst zum Kunstwerk – große Ähnlichkeit mit Teller?

Lichter begrüßte in der Ausgabe vom 8. Dezember Monika Fischer und Barbara Hegenböhmer, zwei Freundinnen aus München und Dortmund. Die seit mehr als 50 Jahren befreundeten Frauen hatten einen „sehr außergewöhnlichen Teller“ mitgebracht, wie Schulte-Goltz feststellte. Der glasierte Teller mit „sehr farbiger, schöner Bemalung“ zeigte „ein großes Gesicht von einem Herren“, ordnete der Experte ein.

„Und witzigerweise: Es gibt tatsächlich so eine kleine Ähnlichkeit zum Horst“, scherzte der Kunsthistoriker. „Es gibt einen Schnurrbart und große, kringelig hervorgehobene Augen.“ Das „frühe Porträt von Horst“ stamme aus dem Jahr 1963 und gehe auf Entwürfe von Pablo Picasso (1881-1973) zurück. Hergestellt wurde der Teller in der Werkstatt Madoura im französischen Vallauris.

Expertise trotz Beschädigung höher als erwartet – neue „Bares für Rares“-XXL-Ausgabe naht

Leider war der Teller jedoch leicht beschädigt. Trotzdem schätzte der Experte den Wert des Stücks mit 5.000 bis 7.000 Euro deutlich über dem Wunschpreis von 4.000 Euro. Ein besser erhaltenes Exemplar würde Schulte-Goltz zufolge „im fünfstelligen Bereich“ liegen. Der Händler Daniel Meyer (50) bot nach einigem Hin und Her schließlich 3.000 Euro für den Teller, für die die Freundinnen schließlich trotz höherer Expertise verkauften.

Sieht dieser Teller tatsächlich wie „Bares für Rares“-Liebling Horst Lichter aus? © Screenshot/ZDF/ZDFmediathek/Bares für Rares

Fans des Formats können sich auf eine weihnachtliche Abendausgabe der Sendung in der kommenden Woche freuen. Das ZDF zeigt am Mittwoch, dem 20. Dezember, wieder eine XXL-Ausgabe zur Primetime ab 20:15 Uhr. Moderator Lichter begrüßt dann auf Schloss Drachenburg unter anderem auch seinen Kollegen Johannes B. Kerner (59), der ein sportliches Schätzchen mitbringt, das sich seit 20 Jahren in seinem Besitz befindet.

Jüngst kam ebenfalls ein wertvolles Stück unter den Hammer – doch weil eine „Bares für Rares"-Verkäuferin mehr Geld wollte, mussten zwei Händler zusammenlegen.