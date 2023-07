„Bares für Rares“-Experte verlässt die Trödelshow: „Eine Ikone hört auf“

Von: Melanie Habeck

Teilen

Mit kuriosen Sammlerstücken und brisanten Verhandlungen begeistert die Trödelshow „Bares für Rares“ das ZDF-Publikum. In Zukunft müssen die Fans jedoch auf ein bekanntes Gesicht verzichten.

Köln – Am Sonntag (9. Juli) sahen die Fans von „Bares für Rares“ eine besonders emotionale Ausgabe der Trödelshow. Nach zehn Jahren verlässt Experte Albert Maier (73) das beliebte Format und geht in den Ruhestand. Zum Abschied widmete das ZDF dem Kunst- und Antiquitätenprofi eine Spezialausgabe mit seinen schönsten Momenten. Da wurde nicht nur Moderator Hans Lichter (61) von seinen Gefühlen übermannt.

In der Trödelshow stellt sich immer wieder unter Beweis, wie wichtig das geschulte Auge der Experten ist: Erst vor Kurzem wurde bei „Bares für Rares“ beispielsweise eine antike Holztruhe als Fälschung enttarnt. Daher machte Horst Lichter in der Abschiedsshow für Antiquitätenprofi Albert Maier auch deutlich, dass sein Abgang ein echter Verlust für die ZDF-Sendung ist. „Du bist nicht nur ein Experte mit Liebe und Leidenschaft, sondern auch ein Mensch, ein Freund, ein Vorbild. Jemand, der geformt hat – nicht nur mich, sondern auch viele Millionen Menschen da draußen“, zeigte sich der 61-Jährige emotional.

Nicht nur „Bares für Rares“-Gastgeber Horst Lichter kämpfte dabei mit den Tränen, auch Albert Maier war von den Worten des TV-Stars sichtlich gerührt. Andere Kollegen ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, dem 73-Jährigen zu seinem Abschied einige Zeilen zu widmen. So teilte Kunsthändler Sven Deutschmanek (47) auf Instagram ein Video mit gemeinsamen Erinnerungen und versah die Aufnahmen mit den Worten „Eine Ikone hört auf! Danke Albert, du Urgestein“.

Das bislang höchste Gebot bei „Bares für Rares“

Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat bisher das höchste Gebot für ein Exponat in der ZDF-Sendung geboten. In der Spezial-„Bares für Rares“-Abendausgabe vom 12. Juli 2018 wurde ein Mercedes-Benz-Cabriolet 190 SL aus dem Jahr 1961 in der Farbe Rot angeboten. Dieses Sportwagen-Modell wurde zwischen 1955 und 1963 produziert. Steiger bot satte 90.000 Euro. Der Verkäufer lehnte jedoch ab, da er seinen Oldtimer nicht unter 100.000 Euro abgeben wollte.

(Quelle: stern.de)