„Bares für Rares“-Experte zwängt sich in wertvolles Kleidungsstück: Horst Lichter verhindert knapp Unglück

Von: Volker Reinert

Horst Lichter konnte in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ eine Sportjacke retten.Experte Sven Deutschmanek wollte die zu kleine Kleidung anprobieren und blieb stecken.

Köln - Das ist gerade noch einmal gut gegangen! In der von TV-Koch Horst Lichter (61) moderierten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ wollten die Freunde Dorothea Broniewski und Siegfried Mayska aus Mönchengladbach Trainingsjacken und T-Shirts aus den 1970er-Jahren veräußern lassen. Auf den ersten Blick keine Besonderheit.

Allerdings: Die gut erhaltene Sportbekleidung wurde von den Fußball-Legenden Franz Beckenbauer (77) und Günther Netzer (78) signiert. Eine wahre Kostbarkeit. Das dachte sich auch Kunst- und Antiquitätenhändler Sven Deutschmanek (47), der die Jacke prompt anprobieren wollte. Doch sein Vorhaben klappte nicht ganz – und Horst Lichter war in Sorge.

„Bares für Rares“: Sven Deutschmanek zerstört fast wertvolle Sportbekleidung

An der wertvollen Sportbekleidung aus den 70er-Jahren fand der Experte großen Gefallen. Laut Sven Deutschmanek, der privat einen Luxus-PS-Sportwagen fährt, sei die Kleidung in einem „Top-Zustand“. Allerdings sei die Sportjacke in Größe 48 nicht für jedermann geeignet, da sie doch recht klein sei. „Das wäre für mich bauchfrei“, so Deutschmanek. Wohl wissend, dass er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht in die Jacke passen wird, versuchte der 47-Jährige dennoch sein Glück.

Horst Lichter ahnte allerdings, dass Deutschmaneks Vorhaben nicht gut ausgehen könnte: „Mach sie nicht kaputt!“. Und tatsächlich: Der Händler blieb in der Jacke stecken. Lichter war schon in großer Sorge um das Kleidungsstück und holte Hilfe: „Vergiss es! Ich hole jemanden, der dir da heraushilft!“

Das bislang höchste Gebot bei „Bares für Rares“ Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat bisher das höchste Gebot für ein Exponat in der ZDF-Sendung geboten. In der Spezial-„Bares für Rares“-Abendausgabe vom 12. Juli 2018 wurde ein Mercedes-Benz-Cabriolet 190 SL aus dem Jahr 1961 in der Farbe Rot angeboten. Dieses Sportwagen-Modell wurde zwischen 1955 und 1963 produziert. Steiger bot satte 90.000 Euro. Der Verkäufer lehnte jedoch ab, da er seinen Oldtimer nicht unter 100.000 Euro abgeben wollte. (Quelle: stern.de)

Auch „Bares für Rares“-Händler Christian Vechtel bleibt in der Jacke stecken

Tatsächlich gelang es Deutschmanek sich aus der Trainingsjacke zu befreien, ohne diese zu zerstören. Doch damit nicht genug: Auch Händler Christian Vechtel (48) versuchte die auf 350 Euro taxierte Jacke anzuprobieren. Vergeblich. Zum Glück konnte auch er sich aus der Kleidung befreien. Am Ende sicherte sich der Händler die gut erhaltene Kleidung und legte noch einmal 10 Euro auf den geschätzten Expertenpreis obendrauf.

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek probierte in der Trödelshow eine original signierte Trainingsjacke von Fußballer-Legenden Franz Beckenbauer und Günther Netzer an. Doch sein Vorhaben scheiterte kläglich: Er blieb in der zu kleinen Jacke stecken. Moderator Horst Lichter holte Hilfe. © Screenshots: zdf.de/ „Bares für Rares“ Folge vom 12. Juli 2023

Nicht so viel Glück hatte Dr. Bianca Berding (46). Sie zerstörte eine Marien-Porzellanfigur und brach ein kleines Kreuz ab. Vor allem das Gelächter der „Bares für Rares“-Expertin nach dem Unglück sorgte auf Instagram für viel Kritik. Verwendete Quellen: zdf.de/ „Bares für Rares“ Folge vom 12. Juli 2023