Nach öffentlicher Beleidigung: „Sommerhaus“-Walentina fällt über „Bares für Rares“-Star her

Von: Diane Kofer

Walentina Doronina hat für ihr Verhalten bei „Das Sommerhaus der Stars“ schon viel Kritik eingesteckt. Jetzt mischt auch „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek mit. Walentina reagiert darauf.

Bocholt – Walentina Doronina (23) und ihr Freund Can Kaplan (27) haben im „Sommerhaus der Stars“ über die Stränge geschlagen und wurden wegen Hetze und „psychischer Gewalt“ aus der Promi-Behausung geworfen. Dafür hagelt es von allen Seiten Kritik für die „Ex on the Beach“-Teilnehmerin und ihren Partner. Jetzt gibt es ein Crossover der besonderen Art: Ein „Bares für Rares“-Star hat sich in das „Sommerhaus“-Drama eingemischt und gegen Walentina ausgeteilt. Doch das lässt sie nicht auf sich sitzen und schießt scharf zurück.

„Bares für Rares“ vs. „Sommerhaus der Stars“: Sven Deutschmanek beleidigt Walentina Doronina

Nach wochenlangen Streitereien kam es in der „Sommerhaus der Stars“-Villa am Dienstag zum großen Eklat: Luigi „Gigi“ Birofio (24) schlug Can Kaplan ins Gesicht und erwischte bei dem Schlag auch Walentina Doronina. Die Konsequenz: Alle wurden aus der Show gekickt. „Sommerhaus der Stars“-Experte Eric Sindermann (35) ist sich sogar sicher: Walentinas Karriere ist bald am Ende. Ähnlich sieht das wohl auch ein ZDF-Star, der sich überraschend zu der RTL-Trash-Show meldet und besonders von Walentina nicht viel hält.

Trödel-Experte Sven Deutschmanek (47), der regelmäßig bei „Bares für Rares“ zu sehen ist, teilt auf Instagram gegen Walentina aus. In seinem Feed zeigt er eine Szene aus ihrer Story, in der sie über das Drama mit Konkurrent Gigi spricht. Dann sieht man das Foto eines afghanischen Windhundes mit langem, blonden Fell. Ganz offensichtlich eine Anspielung auf Walentinas Frisur. „Ein echter Schock für Walentina / Frisuren technisch“, schreibt er dazu und weiter: „Winner. Dümmste Hunderasse der Welt“. Beim „Sommerhaus“ gab es häufig Streit aufgrund der Beleidigung „Hund“.

Die „Sommerhaus der Stars"-Nachrücker Gigi Birofio und Dana Feist waren als erstes Promipaar im „Sommerhaus der Stars" nachgerückt.

„Peinlich“: Walentina schießt nach „Hunde“-Beleidgung gegen „Bares für Rares“-Star

Die Beleidigung lässt das Reality-TV-Sternchen nicht lange auf sich sitzen. Gegenüber Bild holt sie zum Gegenschlag aus. „Solche Leute sind peinlich und wollen Aufmerksamkeit auf meinen Nacken!“, geht sie auf den „Bares für Rares“-Experten los. Sven Deutschmanek hat sich hingegen noch nicht mit einer weiteren Erklärung seines Seitenhiebes gegen Walentina Doronina zu Wort gemeldet.

Aber auch bei „Bares für Rares" geht es nicht immer ganz harmonisch zu. Eine Verkäuferin wollte mit einem 80-Euro-Flohmarktfund das große Geld machen und lehnte alle Verkaufsangebote ab. Bei den „Bares für Rares"-Händlern kam das nicht gut an. Sie schickten die gierige Dame heim.