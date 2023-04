„Bares für Rares“-Star Horst Lichter bricht bei „Let‘s Dance“ in Tränen aus

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter war bei „Let‘s Dance“ im Publikum. Dort war er von einem Auftritt besonders gerührt.

Horst Lichter (61) und sein außergewöhnlicher Bart gilt als Aushängeschild von „Bares für Rares“. Doch nun wird der TV-Star wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch in einem anderen Fernsehformat zu sehen sein: Bei Let’s Dance tanzen die Promis gegeneinander an. Doch es sind außerdem meist auch bekannte Gesichter im Publikum. So durften unter anderem Pietro Lombardi und Paul Janke das Tanz-Spektakel bisher live im Studio miterleben.

Horst Lichter zu Gast bei „Let‘s Dance“

Im Publikum bei der siebten Folge „Let’s Dance“ letzten Freitag saßen mehrere Promis. Unter anderem war Tom Beck dabei, um mit seiner Frau Chryssanthi Kavazi mitzufiebern. Doch auch Horst Lichter saß im Publikum und es stellte sich die große Frage: Warum ist der TV-Trödel-Star bei „Let‘s Dance“? Dieselbe Frage stellte sich auch Moderator Daniel Hartwich und meinte zu dem „Bares für Rares“-Star wissen: „Viele prominente Menschen kommen gerne hierher, damit man sie auch mal wieder im Fernsehen gesehen hat, aber das hast du nicht nötig. Dich sieht man an allen Ecken und Enden.“

„Das ist unfassbar“: Anna Ermakova rührte Horst Lichter zu Tränen

Der Moderator fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass du wahrscheinlich Interesse an der Show hattest. Oder warum bist du heute hier?“ Die Antwort von Horst Lichter fällt ganz klar aus: „Ich bin tatsächlich seit 16 Jahren Hardcore-Fan, tanze zu Hause häufig mit. Das kann mein bezauberndes Täubchen bestätigen.“ Ein Star habe ihn sogar bis zu Tränen berührt – Und zwar die Tochter von Boris Becker, Anna Ermakova: „Das ist unfassbar. Ich hatte die Tränen in den Äugelchen.“ Außerdem deutete Horst Lichter auf Nachfrage des Moderators sogar eine eventuelle Teilnahme in Staffel 17 an, doch er hielt sich noch vage.