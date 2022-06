„Bares für Rares“-Star Horst Lichter nutzt „Promibonus“, um besten Tisch im Restaurant zu bekommen

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Horst Lichter moderiert seit 2013 die TV-Show Bares für Rares im ZDF. (Archivfoto) © Frank W. Hempel/dpa/ZDF

Nicht erst seit „Bares für Rares“ flimmert Horst Lichter über die deutschen Bildschirme. Die TV-Präsenz hat dem Moderator einen echten Promibonus beschert. Und den nutzt er gerne mal aus.

Köln – Seit knapp zehn Jahren ist Horst Lichter das Gesicht der Kult-Trödelsendung „Bares für Rares“ (hier alle News auf der Themenseite). Aber auch abseits der ZDF-Show hat sich der 60-Jährige längst als Fernsehkoch, Buchautor und Moderator einen Namen gemacht. Jetzt hat er verraten, wo er seinen Promibonus am liebsten ausnutzt.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter nutzt Promibonus im Restaurant: „Ich hätte gerne einen besonders schönen Tisch!“

Auf der Instagram-Seite von „Bares für Rares“ wird dem Moderator die Frage gestellt: „Hast du deine Prominenz schonmal ausgenutzt?“ In der gewohnt offenen Art, wie die Zuschauer Horst Lichter aus dem Fernsehen kennen, beginnt dieser direkt aus dem Nähkästchen zu plaudern.

„Sagen wir mal so“, fängt Lichter verschmitzt an zu erzählen. Im Restaurant würde ihm sein Promibonus schon zugutekommen. „Ich ruf an und dann sage ich: ‚Schönen guten Tag, hier ist Horst Lichter. Bevor Sie nachfragen: Ja, ich bin‘s! Ich hätte gerne einen besonders schönen Tisch.‘“

Horst Lichter hat eine genaue Taktik bei der Tischreservierung

Tatsächlich würde die Person am anderen Ende der Leitung die prominente Stimme erkennen. „Dann sage ich: Ach, Ihr Chef wird so stolz auf Sie sein! Wie aufmerksam, mir so einen schönen Tisch mit der tollen Aussicht zu geben“, plaudert der „Bares für Rares“-Moderator weiter über seine Taktik. „Ich werd‘s lobend erwähnen.“

Schlümpfe, Kreuze, Nahrungsmittel: Die kuriosesten Deals bei „Bares für Rares“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Dieses Versprechen sei die Garantie für Lichter, immer den perfekten Tisch zu ergattern. „Und dann, naja, läuft“, sagt der Fernsehstar zum Abschluss. Dass aber auch eine Fernseh-Berühmtheit wie er nicht vor peinlichen Fettnäpfchen gefeit ist, bewies Horst Lichter, als ihm bei „Bares für Rares“ eine unangenehme Verwechslung passierte. Verwendete Quellen: instagram.com/baresfuerrares