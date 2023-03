Weil sie es eilig hat: „Bares für Rares“-Verkäuferin verzichtet auf mehrere Tausend Euro

Bei „Bares für Rares“ hatte eine Dame eine Brosche mit einem wahrscheinlich wertvollen Saphir dabei. Doch anstatt auf eine genauere Expertise zu warten, verzichtete sie auf Tausende Euro - und verkaufte sofort.

Pulheim – Am Montag (20. März) gab es in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter (61) ein wahres Schmuckstück zu sehen. Die 67-jährige Kauffrau Adelina Nuß brachte eine Brosche mit – die Expertin Wendela Horz (53) zum Staunen brachte. Was sofort ins Auge stach: Die Brosche ist über und über mit Diamanten besetzt und hat einen blauen Stein in der Mitte. Dahinter könnte sich eine spannende und überaus lukrative Geschichte verbergen. Doch davon schien die Verkäuferin nichts wissen zu wollen.

„Bares für Rares“-Star traut ihren Augen nicht: feine Edelsteine in der Kaschmir-Region

Horz erklärte der 67-Jährigen in der „Bares für Rares“-Ausgabe, dass es um 1879 im Himalaya, in der Nähe der Kaschmir-Region, einen Erdrutsch gab. Danach seien von den Menschen Steine auf der Erde gefunden worden. Erst später habe man gemerkt, dass es sich dabei um Saphire handelte. „Und zwar um die schönsten Saphire, die jemals auf der Welt gefunden wurden“, so Horz weiter. Handelt es sich bei diesem Exemplar etwa um einen solchen Stein? Das konnte die Expertin leider nicht ohne Laboruntersuchungen sagen. Allerdings hätte es eine enorme Auswirkung auf den Preis.

Handelt es sich um keinen Kaschmir-Saphir, liege der Wert bei rund 5.000 Euro. Ist es allerdings ein solcher, steigt der Preis drastisch an – „8.000 bis 10.000 Euro für den Stein“, so die Expertin. Dann würde noch der Rest der Brosche dazukommen, insgesamt sei das Schmuckstück dann mindestens 10.000 bis 15.000 Euro wert. Doch die Dame hatte es offenbar eilig und verkaufte sofort – ohne eine entsprechende Laboruntersuchung. Am Ende ging die Brosche für 6.500 Euro an Händlerin Susanne Steiger (40).

Echter Kaschmir-Saphir bei „Bares für Rares“ oder nicht?

Der Westen hat bei Steiger nachgefragt, ob es sich dabei nun um einen Kaschmir-Saphir handelt oder nicht. Die Schmuck-Expertin habe den Stein untersuchen lassen und dabei kam heraus, dass er aus Sri Lanka stamme. Dennoch sei es ein toller Stein und auch natürlich gewachsen, so Steiger weiter.

Wertvoll ist dieses Schmuckstück allemal, trotzdem wollte sich Adelina Nuß bei „Bares für Rares" davon trennen

Bei „Bares für Rares“ handelt es sich um eine von Horst Lichter moderierte Reihe, die seit 2013 produziert wird. In der Sendung werden verschiedene Stücke präsentiert, die nach einer Expertise direkt verkauft werden können. Neben Schmuck werden auch Möbelstücke, Kunstwerke, Spielzeug und mehr gezeigt. Die Händler bieten anschließend für die Waren, der Meistbietende erhält dann den Zuschlag. Moderiert wird die Sendung bekanntlich von Horst Lichter (61) – der trägt nun plötzlich Vollbart! Verwendete Quellen: ZDF, Der Westen