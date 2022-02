„Bares für Rares“-Händler nimmt zwölf Kilo ab - und braucht jetzt ganz andere Klamotten

Von: Julia Hanigk

Einer der „Bares für Rares“-Händler hat ordentlich abgespeckt. © Frank W. Hempel/ZDF/Bares für Rares

Einer der Händler aus der Show „Bares für Rares“ (ZDF) zeigt sich auf Instagram zwölf Kilo leichter. Die Fans feiern ihn für seinen Erfolg.

Köln - In der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ geht es mal um die inneren Werte, mal um die Optik der Gegenstände, die einen neuen Besitzer suchen. Aber eher selten um die Optik der Antiquitäten-Händler, die fleißig auf die Raritäten bieten. Neulich rückte aber bereits Moderator Horst Lichter seinen auffälligen Schnauzer ins Scheinwerferlicht.

Bares für Rares (ZDF): Händler zeigt seine neue Form - Show-Urgestein ist zwölf Kilo leichter

Nun zeigt sich einer der Händler in neuer Form: Walter „Waldi“ Lehnertz. Er ist schon seit der ersten Staffel im Jahr 2013 dabei und eine echte Kult-Person bei „Bares für Rares“. Sein Standard-Startgebot von genau 80 Euro ist inzwischen eine Art Markenzeichen des 55-Jährigen. Nun sagte der Antiquitäten-Händler aber nicht nur seinen Mitstreitern im Kampf um den besten Deal den Kampf an, sondern auch den eigenen Kilos.

Bares für Rares (ZDF): Waldi nahm zwölf Kilo ab - auf Instagram zeigt er stolz die neuen Klamotten

Auf Instagram und Facebook teilt Waldi mit seinen Fans, dass er schon zwölf Kilo abgenommen habe. Dafür machte er eine fünfwöchige Diät. Besonders deutlich wird das bei dem verringerten Bauchumfang, den die TV-Bekanntheit in Seitenaufnahme stolz in die Kamera hält.

Bei einem so großen Gewichtsverlust geht Walter Lehnertz dann auch gleich neue Klamotten shoppen und zeigt seinen neuen Pullover. Er sagt dazu stolz: „Da passe ich jetzt rein!“. Dann fügt er aber auch an: „Ich muss aber noch zwei Monate.“ Dazwischen gönnte sich Lehnertz auch einen „Wunschtag“, wie er es auf Instagram nennt. Gemeint ist natürlich das Essen, bei dem er sich nach seinen fünf Wochen aussuchen konnte, was er wollte. „Man war das lecker“, so Waldi.

Bares für Rares (ZDF): Waldi-Fans begeistert von neuer Form - und er ist noch nicht am Ende

Die Instagram-Community zeigt sich unter dem Video des schlankeren „Waldi“ begeistert. „Gut gemacht, Waldi!“ und „Super!“, heißt es dort. „Bravo“ und „Meinen Respekt“, kennen andere Personen in den Kommentaren an. Dafür gibt es auch einige Daumen hoch und Applaus-Emojis.

In einer „Bares für Rares“-Sendung ging es kürzlich beim Wettbieten zwischen den Händlern heiß her. Ein Händler-Kollege von Waldi aus der Sendung berichtete, dass er bestohlen wurde. (jh)