„Bares für Rares“-Verkäuferin kassiert Mega-Summe für skurriles Geschenk von verschmähtem Liebhaber

8.500 Euro für einen Schuh: Diese unglaubliche Summe steckte Verkäuferin Ilse bei der ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“ ein.

Köln - Bei „Bares für Rares“ bringen Teilnehmer private Antiquitäten, Raritäten und Kuriositäten ins TV-Studio und bieten sie dort zum Verkauf an. Die Stücke werden von Experten bewertet und anschließend von fünf Händlern umworben. Moderiert wird die ZDF-Trödelshow von Horst Lichter (61), der mit den Verkäufern über die Geschichte und Besonderheiten der Gegenstände plaudert. Im Laufe seiner TV-Karriere hat der Fernsehkoch und Moderator schon so einiges gesehen. Trotzdem staunt er nicht schlecht, als die ehemalige Boutique-Besitzerin Ilse mit ihrem vermeintlichen Sammlerstück um die Ecke kommt.

„Bares für Rares“: Horst Lichter traut seinen Augen nicht

„Bares für Rares“-Kandidatin Ilse bringt einen mit Nägeln besetzten Fußballschuh ins Studio. „Nee, was ist denn hier passiert?“, rätselt Moderator Horst Lichter. „Ich kenne einen einzigen Künstler, der viel mit Nägeln macht...“ Ganz richtig vermutet Lichter: „Das ist der Herr Uecker!“

Die Rede ist vom Künstler Günther Uecker (93), der für seine reliefartigen Nagelbilder bekannt ist. Der Schuh ist ein seltenes Fundstück, denn es gibt insgesamt nur 100 seiner Art. Geschaffen wurde das moderne Kunstwerk anlässlich der Europameisterschaft 1972. „Ich finde das großartig, verrückt, außergewöhnlich und schön“, schwärmt Horst Lichter. Dazu kommt die Tatsache, dass die Sohle signiert ist: „Der ist sogar unterschrieben! Ich werde verrückt!“

Lukrativer Deal für „Bares für Rares“-Verkäuferin Ilse

Noch skurriler wird es, als Verkäuferin Ilse über die Geschichte des Schuhs plaudert: „Das Kunstwerk hat mir vor etwas über 30 Jahren ein verschmähter Liebhaber geschenkt.“ Seitdem stehe der Schuh in ihrem Bücherschrank. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, dass sich Ilse „von dem ehemaligen Liebhaber verabschiede“.

„Bares für Rares“-Verkäuferin Ilse gelang es, einen mit Nägeln besetzten Fußballschuh von Künstler Günther Uecker für 8.500 Euro zu verkaufen. Auch Moderator Horst Lichter traute beim Blick auf das Sammlerstück seinen Augen kaum. © ZDF/Bares für Rares & ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin hofft, das Kunstwerk für 8.000 bis 10.000 Euro an den Mann oder an die Frau zu bringen. Expertin Bianca Berding (46) schätzt den Wert des Schuhs dagegen „nur“ auf 6.000 bis 7.000 Euro. Besonders Fabian Kahl (32) zeigt sich begeistert von dem besonderen Stück. Der Kunsthändler setzt sich gegen seine Kollegen Christian Vechtel (48) und Sarah Schreiber (36) durch, die den Schuh ebenfalls haben wollen. Letztendlich bietet er Ilse 8.500 Euro an – ein Deal, mit dem beide zufrieden sind.

In einer anderen Ausgabe von „Bares für Rares" gelang es einem Verkäufer, mit alten Büchern für Begeisterung zu sorgen.