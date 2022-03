„Bares für Rares“ (ZDF): Händlerin macht doppeldeutigen Witz über Kauf von Europa

„Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz erzählte die Geschichte hinter der Weißporzellan-Figur aus Fraureuth. © Screenshot

In der Trödelshow „Bares für Rares“ im ZDF mit Moderator Horst Lichter gab es jetzt Europa zu kaufen. Prompt machte Händlerin Susanne Steiger einen Witz darüber.

Köln - In der „Bares für Rares*“-Trödelshow im ZDF* vom 22. März 2022 war als Verkäuferin Renate Gabr-Hala aus Bad Mergentheim aus Baden-Württemberg zu Gast. Die 73-jährige frühere Berufsschullehrerin hatte in das Walzwerk in Pulheim bei Köln eine wertvolle, große und über 100 Jahre alte Weißporzellan-Plastik mitgebracht.

„Meine Herren, da hat sich aber wieder einer ausgetobt. Das ist schwerst erotisch“, kommentierte Moderator Horst Lichter* beim ersten Blick auf die Figur. Experte Colmar Schulte-Goltz aus Essen bestätigte: „Ja, ein sehr imposantes und interessantes Stück - eine Verbindung zwischen einem riesigen Bullen und einer jungen Frau.“

Bares für Rares (ZDF): Händlerin macht doppeldeutigen Witz über Kauf von Europa

Daraufhin ging der Kunsthistoriker auf die Geschichte hinter der Figur ein, die auf einer griechischen Sage basiert. Demnach hatte der phönizische König Agenor eine wunderschöne Tochter mit dem Namen Europa. Der griechische Gott Zeus verliebte sich in sie. Er verwandelte sich in einen Stier, um unentdeckt in die Nähe der tierlieben Europa zu kommen.

Der Plan von Zeus ging auf: Europa setzte sich auf den Rücken des Stiers, der sich daraufhin ins Meer stürzte und mit Europa auf seinen Rücken nach Kreta schwamm, wo er sich dann wieder in Menschengestalt zurückverwandelte. Zeus und Europa bekamen drei Kinder: Minos, Rhadamanthys und Sarpedon. (Lesen Sie hier: Skulptur bei „Bares für Rares“ im ZDF erinnert an Bullen-Logo von RB Leipzig*)

Das bei „Bares für Rares“ angebotene Stück mit dem Titel „Europa auf dem Stier“ stammt aus der bekannten Porzellanfabrik Fraureuth bei Zwickau im heutigen Sachsen (bis 1952 gehörte Freureuth zu Thüringen). Schöpfer war der 1876 in Hannover geborene Carl Nacke, der an der Berliner Akademie studierte und später für die Karlsruher Majolikafabrik tätig war.

„Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz bezifferte den Wert der um 1915 hergestellten Europa-Figur auf dem Stier auf 600 bis 650 Euro. Aufgrund eines kleinen Chips an der ovalen Plinte sowie einer Restaurierung direkt unterhalb des Stiers war der Kunsthistoriker aus Essen nicht ganz bei dem Wunschpreis der Verkäuferin, der bei 800 bis 1000 Euro lag.

Im „Bares für Rares“-Händlerraum, in dem Elisabeth Nüdling* aus Fulda* dieses Mal nicht vertreten war, zeigte sich als erstes Markus Wildhagen fasziniert von der Europa-Figur auf dem Bullen. „Eine mächtige Darstellung“, meinte der Händler aus Düsseldorf. Er bot 550 Euro. (Lesen Sie hier: Impressionismus-Gemälde für 400 Euro bei „Bares für Rares“ im ZDF? „Das geht gar nicht“)

Susanne Steiger zeigte sich ebenfalls beeindruckt. „Die Figur spricht mich an“, sagte die Schmuckexpertin aus Köln „Sehr erotisch - einfach ästhetisch“, lobte die Händlerin die Darstellung der „Europa auf dem Stier“. (Lesen Sie hier: Gemälde oder Uhr? Oder beides? Bietergefecht bei „Bares für Rares“ (ZDF) um 200 Jahre alte Rarität*)

Die Schmuckladen-Besitzerin aus Köln war letztlich mit 650 Euro die Höchstbietende und bekam den Zuschlag. Die Juwelierin und Pferdesportlerin ließ es sich nicht nehmen, abschließend noch einen Europa-Witz zu machen: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute Europa kaufe - für 650 Euro.“ *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.