Bares für Rares (ZDF): Fabian Kahl will wertvolles Gemälde zerschneiden

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) äußerte Fabian Kahl die Idee, ein wertvolles Ölgemälde von Jacobus Johannes van Poorten zu zerschneiden. © Frank Dicks/ZDF

Ein bei „Bares für Rares“ im ZDF angebotenes 130 Jahre altes Kuh-Ölgemälde des Malers Jacobus Johannes van Poorten sollte im Stall aufgehängt werden. Dann hatte Fabian Kahl eine Zerschneide-Idee und machte seine Kollegen damit fassungslos.

Köln - In der „Bares für Rares*“-Trödelshow im ZDF* vom 3. Februar 2022 konnte Kunsthändler Julian Schmitz-Avila nicht verhindern, dass sein Kollege Fabian Kahl ein über 130 Jahre altes Ölgemälde kauft. Der 30 Jahre alte Antiquitätenhändler aus Thüringen will das Bild von Jacobus Johannes van Poorten zerschneiden. Warum das teure „Bares für Rares“-Objekt zerteilt werden soll, verrät fuldaerzeitung.de.*

In gutem Zustand würde das Gemälde 2500 bis 3000 Euro einbringen, schätzte Experte Albert Maier. Das Gemälde hatte aber eine Beschädigung im oberen Drittel, und die Restaurierung zu umgehen, will es Fabian Kahl zerschneiden. „Das darfst du nicht in die Hände bekommen“, sagte Julian Schmitz-Avila, verlor dann aber das Bieter-Duell. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.