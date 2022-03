„Bares für Rares“ (ZDF): Sauerkraut-Kuchen-Vergleich bei einem berühmten Impressionisten

Ein Impressionismus-Gemälde für 400 Euro bei „Bares für Rares“ (ZDF)? „Das geht gar nicht“, meinte Expert Albert Maier. © Frank W. Hempel/ZDF

Ein Frauen-Akt-Gemälde eines berühmten Impressionisten gefiel dem Verkäufer bei „Bares für Rares“ (ZDF) nicht. Horst Lichter stellte daraufhin einen Sauerkraut-Kuchen-Vergleich an. Experte Albert Maier geriet bei dem Bild von Paul Paede hingegen ins Schwärmen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Köln - In der „Bares für Rares*“-Trödelshow im ZDF* vom 10. März 2022 hatten Ilse Pfaudler und Dagmar Thiel aus Hessen* ein Bild des Malers Paul Paede in das Walzwerk in Pulheim bei Köln mitgebracht. „Der eine mag Sauerkraut, der andere ein Stück Kuchen - ich mag beides“, merkte Moderator Horst Lichter zum unterschiedlichen Kunst-Geschmack an, wie fuldaerzeitung.de berichtet*.

Experte Albert Maier geriet bei dem Werk von Paul Paede ins Schwärmen. „Zusammen mit Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth ist er einer der berühmtesten deutschem Impressionisten.“ Als die Verkäuferinnen auf Nachfrage von Horst Lichter* ihren Wunschpreis von 400 Euro äußerten, zeigte sich Maier entrüstet. „400 Euro - das geht gar nicht“, entgegnete er. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.