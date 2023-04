Bares für Rares (ZDF): Uhr im Gürtelschnallen-Motiv vom Flohmarkt bringt 1700 Euro

Verstecktes Ziffernblatt

+ © ZDF-Mediathek/Screenshot Das Ziffernblatt dieser Damenuhr ist versteckt hinter einem „Gürtelschnallen-Motiv“. © ZDF-Mediathek/Screenshot

Nur 20 bis 25 D-Mark hatte eine Damenuhr im Gürtelschnallen-Motiv vor 25 Jahren auf dem Flohmarkt gekostet. Bei „Bares für Rares“ brachte sie einen vierstelligen Betrag. Mehr dazu lesen Sie hier:

Köln - In der Folge der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“, die am 20. April ausgestrahlt wurde, hatte das Ehepaar Barbara und Matthias Wojtala eine Armbanduhr dabei, bei der Matthias Wojtala davon ausging, dass es sich um eine echte Rarität handle. Außerdem vermutete er, dass sie aus 750er Gold gefertigt wurde.

Ob er mit seiner Vermutung recht hatte, und was die Expertise noch ergeben hat, verrät fuldaerzeitung.de.

Das Paar erzählte dem Moderator der Show, Horst Lichter, dass sie die Uhr auf dem Flohmarkt erstanden haben. Das war vor 25 Jahren, wie Barbara hinzufügt. Bezahlt hat sie damals 25 D-Mark. „Die ist ja winzig“, bemerkte Sarah Schreiber nach der Expertise im Händlerraum, in dem Lisa Nüdling aus Fulda diesmal nicht mit dabei war. „Aber hübsch und witzig“, ergänzt Schreiber. Das Ehepaar erläuterte den Händlern zunächst die Einzelheiten, die es während der Expertise erfahren hat, bevor die Gebote für die Damenuhr starteten.