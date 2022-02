„Bares für Rares“-Waldi tief von Ukraine-Krieg getroffen: Klare Ansage an Putin, den „Vogel aus dem Kreml“

Von: Anna Lehmer

„Bares für Rares“-Waldi spricht über den Krieg in der Ukraine. © Instagram/Screenshot/waldi_baresfuerrares

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) feilscht Waldi um jeden Euro und gibt sich knallhart. Jetzt zeigte er seine politische Seite und verurteilte den Krieg in der Ukraine.

Köln - Selten hat man den „80-Euro-Waldi“ so gesehen: Tief getroffen sitzt er vor der Kamera und beginnt eine Rede, die es so kein zweites Mal gibt. „Normalerweise äußere ich mich politisch nicht. Aber das sollte jetzt allen nahe gehen, was in der Ukraine los ist“, erklärt Walter Lehnertz das außergewöhnliche Video, das er auf Instagram mit seinen Followern teilt. Es folgt eine Ansprache, die es in sich hat.

„Bares für Rares“ (ZDF): Waldi wendet sich an die „Weltgemeinschaft“

Als „Bares für Rares“-Publikumsliebling ist Waldi für seine flotten Sprüche und seine charmante Art bekannt. Dass er auch anders kann, beweist er nun in einem eineinhalbminütigen Video. Darin kritisiert der Antiquitätenhändler die derzeitige Situation in der Ukraine und das Verhalten der „Weltgemeinschaft“. Dieser Krieg, erklärt Waldi, „hat nichts mit dem russischen Volk zu tun, sondern das ist dieses Kreml-Gefolge“. Er fordert deshalb die Welt dazu auf, diesen Kämpfen Einhalt zu bieten.

„Bares für Rares“-Händler über russische Versprechungen: „Das ist eine Farce“

Waldi geht ein Stück weiter: „Wir hatten unseren Hitler und das war der Zweite Weltkrieg. Der dritte Weltkrieg, das ist der letzte Weltkrieg. Da brauchen wir keine Klimaziele diskutieren.“ Wieder bittet er die Weltgemeinschaft, dem Ganzen entgegenzustehen. „Das kann nicht sein, dass man im 21. Jahrhundert in freien Staaten einfach so eingreifen kann. Die ganzen Versprechen, die da gemacht wurden auf russischer Seite oder Kreml-Seite, das ist eine Farce“, so Waldi.

Krieg in der Ukraine: „Bares für Rares“-Star verurteilt „Vogel aus dem Kreml“

Der ZDF-Händler hoffe, dass es für alle gut ausgeht. „Natürlich auch am meisten für die Ukrainer“. Russland ist vergangenen Donnerstag in die Ukraine einmarschiert, seitdem erschüttern Explosionen und Schüsse das Land. Die Menschen fürchten um ihr Leben, denn die russische Armee schießt auch auf Wohngebäude. Für Waldi steht deshalb fest: „Es wird Zeit. Den kannst du nicht mehr frei herumlaufen lassen, den Vogel aus dem Kreml“.

„Bares für Rares“: Waldi findet klare Worte für den Krieg in der Ukraine

Sein Video kommentiert der Händler mit den Worten: „Unfassbar, was im 21. Jahrhundert noch so möglich ist“. Waldis Follower empfinden offenbar ähnlich. Eine Dame schreibt: „Es ist alles so traurig, deine Worte sind so was von richtig gesprochen“. Auch Stars wie Inka Bause und Beatrice Egli rufen zum Frieden auf. Eine Sängerin, die aus der Ukraine stammt, meldete sich mit einem bewegenden Hilferuf zu Wort. So deutlich wie Waldi sind bisher allerdings die wenigsten geworden. (ale)