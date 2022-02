Programm-Änderung: Bei ZDF-Sender wird „Bares für Rares“ drastisch eingekürzt

Von: Julia Volkenand

Horst Lichter können Fans künftig nicht mehr ganz so oft bei ZDFneo sehen. © Frank W. Hempel/dpa

Der Sender ZDFneo kürzt Fans einer beliebten TV-Sendung die Dosis: Gerade mal noch halb so viele Folgen von „Bares für Rares“, wie bisher sollen künftig ausgestrahlt werden.

Mainz - Das dürfte Trödel-Fans gar nicht freuen: Der Sender ZDFneo kündigte eine große Programmänderung an und will eine Kult-Sendung künftig massiv wegkürzen. Viel Zeit ist nicht mehr bis zur Änderung: Der Publikums-Liebling „Bares für Rares“* wird schon ab dem 21. März viel weniger Sendezeit bekommen, berichtet DWDL.de. Die Hälfte der Sendeplätze soll die Show um Horst Lichter einbüßen. Statt vier Folgen werden werktags dann nur noch zwei am Tag zu sehen sein. Und das, obwohl sie quotentechnisch auf allen Plätzen gute Erfolge feiert.

„Bares für Rares“ verliert die Hälfte der ZDFneo-Sendeplätze

Bisher läuft von Montag bis Freitag täglich eine Doppelfolge „Bares für Rares“ vormittags ab kurz vor zehn Uhr, abends um 18.30 Uhr kommen Fans dann nochmal doppelt auf ihre Kosten. Das soll sich nun ändern, Ende März wird jeweils auf Einzelfolgen umgestellt. Eine Begründung gab es vom Sender nicht, an mangelnden Zuschauern kann es aber kaum liegen. Die Folge um halb sieben wurde zuletzt von einer halben Million Deutscher geschaut, die spätere Folge sogar von fast doppelt so vielen.

„Bares für Rares“: Zwei Folgen am Tag aus dem Programm gestrichen

Doch welche Sendung soll in die Fußstapfen der Trödelshow treten? Jeden Morgen um 10 Uhr und abends um 18.35 Uhr können Zuschauer ein anderes Kult-Format des ZDF schauen: Das „Duell der Gartenprofis.“ Etwa drei Jahre alte Folgen sollen an den Sendeplätzen ausgestrahlt werden. Darin wetteifern zwei Landschaftsgärtner in jeder Episode um den Auftrag einer Familie, um deren Garten zu gestalten.

Ganz müssen die ZDFneo-Zuschauer aber zum Glück nicht auf Horst Lichter und die geliebte Dosis Trödel verzichten. Die Sendeplätze um 10.45 Uhr und um 19.20 Uhr bleiben „Bares für Rares“ erhalten. Zuletzt wurde ein Schmuckstück von den Experten der Show auf einen horrenden Preis geschätzt. Die Verkäuferin lehnte die Händerkarte trotzdem ab.

Gerade erst Ende vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass „Bares für Rares“ mit „Sammlerstücke“ einen weiteren Ableger bekommen sollte. (jv) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA