„Das 10-Fache“: Riesige Preissteigerung bei „Bares für Rares“ begeistert Horst Lichter und die Besitzer

Von: Jennifer Kuhn

Über einen echten Geldsegen durfte sich ein Ehepaar in der „Bares für Rares“-Sendung so richtig freuen. Der Wert ihres Erbstücks verzehnfachte sich.

Köln – In der ZDF-Show „Bares für Rares“ passiert es hin und wieder, dass die Verkäufer mit mehr Geld nach Hause gehen, als sie eigentlich gehofft haben. Auch einem Ehepaar erging es in einer der jüngsten Sendungen so. Sie brachten ein Schmuck-Erbstück mit und setzen den Preis zunächst ziemlich niedrig an.

Name Horst Lichter Geburtstag 15. Januar 1962 in Nettesheim Beruf Buchautor, Moderator, Fernsehkoch, Eigene Sendung Bares für Rares (ZDF)

Bares für Rares: Horst Lichter verweigert die Händlerkarte: „Jetzt hab ich ein Problem“

Vor allem Moderator Horst Lichter sorgt immer wieder für Aufsehen in der beliebten ZDF-Show. Lisa und Julian Bergs wollten in der Sendung einen hölzernen Puppenwagen verkaufen und vor allem auch wissen, wie viel Geld sie dafür bekommen würden. Moderator Horst Lichter ist zunächst jedenfalls begeistert, als er das kleine Holz-Wägelchen sieht.

„Es gibt so einige Indizien, die uns zeigen, das ist eine Reproduktion“, hieß es dann plötzlich in der Show. Der 60-Jährige fasst nochmal die erniedrigende Nachricht zusammen: „Jetzt habe ich ein Problem, ihr Lieben. Ihr dürft mir nicht böse sein – aber das darf ich dann nicht rüberlassen zu den Händlern. Es ist ein Dekostück, das ist hübsch, das ist nett. Dafür gibt es Käufer, das will jemand haben, da bin ich ganz sicher.“ Somit verweigert er den Beiden in diesem Fall die Händlerkarte.

Bares für Rares: Händler verliert bei Deal mehrere 10.000 Euro

Einen Bären aufbinden lassen hat sich Händler Thorsden Schlößner. Er wurde Opfer eines Betrügers und verlor eine Menge Geld. Alle Kunstwerke, für die er sich interessiert hatte, waren gefälscht. Das stellte sich jedoch erst später heraus. „Derjenige war ein Berufsverbrecher“, gab er zu. Der Betrüger habe bereits in den 80er-Jahren wegen Kunstbetruges eingesessen. Mehrere 10.000 Euro verlor er durch den Deal.

„Das 10-Fache“: Riesige Preissteigerung bei „Bares für Rares“ begeistert Horst Lichter

Ein Ehepaar aus Delmenhorst machte bei „Bares für Rares“ dagegen einen riesigen Deal. Ihr Schmuck-Erbstück stammte von der Großtante – die wiederum erbte es von ihrer Urgroßmutter und hatte es zu ihrer Taufe bekommen. Der Schmuck stammte aus dem 19. Jahrhundert. Der Wunschpreis lag zwischen 50 Euro und 100 Euro.

Das Ehepaar aus Delmenhorst bei „Bares für Rares“ © Screenshot/zdf.de/show/bares-fuer-rares/bares-fuer-rares

Doch Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel hält eine Überraschung für das Paar bereit, denn das Erbstück ist das zehnfache an Geld wert und setzte es zwischen 500 Euro und 550 Euro an. Käuferin Susanne Steiger bot ihnen sogar 600 Euro an: „Wir haben nicht immer so einfache Zeiten gehabt, da ist das doch mal was ganz schönes“, so die Erbin. Auch Horst Lichter freute sich für das Paar.

Bares für Rares“-Händler schämt sich für Betrug an blinder Käuferin

Ein Schritt in die Vergangenheit: An einen Deal erinnert sich Händler Wolfgang Pauritsch nicht besonders gerne. Der „Bares für Rares“-Händler schämt sich dafür, einer blinden Frau ein Bild verkauft zu haben – das alles andere als den Anforderungen entsprach.

