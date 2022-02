Bastian Bielendorfer entschuldigt sich bei Ekat Leonova für „Let‘s Dance“-Zuteilung: „Tut mir leid“

Beim großen „Let‘s Dance“-Kennenlernen holte Bastian Bielendorfer mit einer schrägen Tanzeinlage lediglich 10 Punkte. Trainiert wird der Comedian in der RTL-Show nun von Profitänzerin Ekaterina ‚Ekat‘ Leonova – harte Arbeit für die 34-Jährige. Vorsorglich gab‘s deswegen schon einmal eine Entschuldigung.

Köln - Ab sofort wird freitags um 20:15 bei RTL wieder das Tanzbein geschwungen, denn am Freitagabend (18. Februar) ging „Let‘s Dance“ (alle Infos zur Tanzshow auf der Themenseite) in die nächste und damit insgesamt 15. Runde. Nachdem die 14 Kandidaten ihren ersten Tanz absolviert hatten, wurden die endgültigen Tanzpartner vergeben. Mit Comedian Bastian Bielendorfer (37) erwischte Vollblutprofi Ekaterina ‚Ekat‘ Leonova (34) die wohl härteste Nuss – und bekam prompt eine Entschuldigung, wie tz.de berichtet.

Bastian Bielendorfer Comedian und Bestseller-Autor Geboren 24. Mai 1984 in Gelsenkirchen-Schalke TV-Auftritte u.a. Harald Schmidt Show, TV total, Showtime of my Life – Stars gegen Krebs Werke u.a. Lehrerkind: lebenslänglich Pausenhof, Mutter ruft an: Mein Anschiss unter dieser Nummer, Die große Pause: Mein Corona-Tagebuch

Bastian Bielendorfer unterhält bei „Let‘s Dance“ – doch tänzerisch will es nicht klappen

Irgendwie machte sich Bastian Bielendorfer bei „Let‘s Dance“ am Freitagabend ja schon zum Geheimfavoriten, als er ohne viel tänzerisches Können, dafür mit einer umso größeren Portion Humor und Selbstbewusstsein einen feurigen Salsa darbot. Auch die Jury (Wer saß in der Tanzshow schon alles in der Jury?) lobte seine Entertainerqualitäten, vergab – weil es nun mal ums Tanzen ging – letztendlich aber doch nur 10 Punkte.

„Dein Körper hat eine eigene Party gefeiert, aber man hat dein Herz auf der Tanzfläche gesehen“, begründete Motsi Mabuse (40) ihre Entscheidung und auch Gast-Juror Rúrik Gíslason (33) schmiss theatralisch seine 10-Punkte-Tafel von sich und erklärte: „Bastian, ich werfe das weit weg, aber du bist so mega lustig.“ Schon in der nächsten Show dürfte die Kritik allerdings deutlicher ausfallen.

Mit gerade einmal 10 Punkten sorgte Bastian Bielendorfer tänzerisch nicht gerade für Bestleistungen, unterhielt mit seiner lockeren Art aber dennoch – die muss ihm nun Ekaterina Leonova austreiben, sollte das Tanzpaar bei „Let‘s Dance“ Ambitionen haben © Screenshot/RTL/Let‘s Dance

Ekaterina Leonova muss Bastian Bielendorfer bei „Let‘s Dance“ coachen – „Das wird hartes Training“

Für Bastian Bielendorfer heißt es nun: üben, üben, üben! „So, jetzt wird der Trostpreis auf der Kirmes verteilt“, scherzte der Comedian, als er zur Verkündung seiner „Let‘s Dance“-Tanzpartnerin (alle Profitänzer aus den bisherigen Staffeln im Überblick) zum Moderatoren-Duo Victoria Swarovski (28) und Daniel Hartwich (43) eilte. „Ich bin bereit, zu zerstören“, flachste der Autor siegessicher.

„Du bist knapp zwei Meter groß, ich bin sehr gespannt, wie viel sie davon übrig lässt – du tanzt mit Ekat!“, verkündete Daniel Hartwich dem überraschten Bastian Bielendorfer, der sofort zu Ekaterina Leonova eilte und sich bei ihr – vermutlich vorsorglich für alle kommenden Strapazen – entschuldigte: „Oh, es tut mir leid“, herzte er die 34-Jährige und auch Victoria Swarovski warnte: „Das wird hartes Training!“

Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova tanzen bei „Let‘s Dance“ – Joachim Llambi warnt Comedian

Ekaterina Leonova nahm den ihr bevorstehenden Kraftakt gelassen: „Das wird witzig“, freute sich die Profitänzerin. Die „Let‘s Dance“-Moderatoren waren sich da nicht so sicher: „Die Ekat denkt schon: ‚Was mach ich, was mach ich, was mach ich?‘“, schickte Victoria Swarovski dem davoneilenden Tanzpaar hinterher.

Bastian Bielendorfer muss sich tatsächlich warm anziehen: Kommende Woche wird der an Corona erkrankte Jury-Chef Joachim Llambi (57) wieder das Sagen haben und mehr Strenge in die RTL-Show bringen: „Der Bielendorfer war großartig, da hat die Ekat einen Schnapp gemacht“, merkte der 57-Jährige per Videoschalte mit sarkastischem Unterton an und warnte dann: „Nächste Woche geht‘s richtig zur Sache!“

„Es war nur eine kurze Bettszene“: Michelle darf bei „Let‘s Dance“ mit altem Bekannten tanzen

Auch Schlagerstar Michelle bekam bei „Let‘s Dance“ ihren Tanzpartner zugeteilt. Den kannte sie bereits – von einem gemeinsamen Videodreh: „Es war nur eine kurze Bettszene“, erklärte sie in der Show.

