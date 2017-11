Bauer sucht Frau: Fans staunen über unerwartete Entscheidung von Bauer Gerald

Das ist der Hammer: Bauer Gerald (31) hat sich in seine Auserwählte Anna verliebt. Beide turtelten am Montagabend auf RTL heftig vor den Kameras. Doch jetzt überrascht Gerald mit einem unerwarteten Schritt.

Namibia - Er ist Mr. Lover Lover: Noch nie bekam ein Kandidat beim RTL-Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“ so viele Bewerbungen wie Bauer Gerald: Der 31-Jährige wohnt und arbeitet auf seiner Farm in Namibia, lebt den Traum vieler Menschen in der Wildnis Afrikas. Der stämmige ist ein Frauenschwarm, nahm Projektleiterin Anna (27) und Studentin Christine (24) mit zu sich nach Hause in Namibia. Doch Christine musste gehen, Geralds‘ Herz schlug für die 24-Jährige Anna. Die RTL-Zuschauer sahen dem frisch verliebten Paar erst kürzlich bei einem romantischen Tag im Outback Namibias zu. Dabei versuchte sich der 31-Jährige mit einem Anmachspruch bei Anna, der für viele Lacher sorgte (wir haben darüber berichtet).

„Bauer sucht Frau“ 2017: Bauer Gerald macht Nägel mit Köpfen: Was sagt Anna?

Anscheinend will Gerald nun aber Nägel mit Köpfen machen, denn: Das Paar hat sich verlobt! Gerald postete am Dienstag auf seiner Facebookseite: „Sie hat "ja" gesagt :). Zu RTL sagte der stolze Bauer: "Ich habe schon während der Dreharbeiten gespürt, dass Anna die Richtige für mich ist. Ich war noch nie so verliebt in eine Frau wie in Anna."

Das ging schnell! Erst vor wenigen Wochen sahen die RTL-Zuschauer, wie sich der schüchterne Bauer schwer tat, den Frauen auf seiner Farm in Afrika näher zu kommen. Erst als Anna und er alleine waren, gab es die ersten Berührungen und tiefen Blicke. Schließlich hat es bei Anna und Gerald richtig gefunkt. Die überglückliche Projektleiterin machte aus ihren Gefühlen kein Geheimnis. Sie antwortete auf Geralds öffentliches Liebesbekenntnis: „Ja, Gerald hat mich gefragt ob ich seine Frau werden möchte und ich habe "ja" gesagt.“ Im Interview mit RTL sagte die 27-Jährige: "Mir war von Anfang an klar, dass ich Gerald nicht nach Deutschland holen kann. Von daher habe ich mich immer und immer wieder gefragt, ob ich mir vorstellen könnte nach Namibia zu ziehen. Jetzt bin ich mir sicher. Ich kann und zwar mit Gerald an meiner Seite."

„Bauer sucht Frau“ 2017: Hochzeit von Gerald und Anna im Finale

Was genau ist nach der Hofwoche im Sommer bei Gerald und Anna passiert? Wann und wie konnten sich die beiden Verliebten trotz mehr als 9.000 Kilometern Entfernung sehen? Antworten gibt es beim großen Finale von "Bauer sucht Frau" am Montag, 27. November 2017, 20:15 Uhr.

Matthias Kernstock