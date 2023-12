Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen „Bauer sucht Frau“ und Silbereisens „Adventsfestsingen“

Von: Florian Schwartz

„Bauer sucht Frau“ vs. „Adventsfestsingen“: Am Montagabend lieferten sich ARD und RTL einen knallharten Kampf um die Quote. Mit einem überraschenden Ergebnis.

Köln/Dortmund – In der letzten Woche vor Weihnachten geben die Fernsehanstalten noch einmal richtig Gas. Während in der ARD am Montagabend (18. Dezember) Moderator Florian Silbereisen (41) bei der Schlagersendung „Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen“ ein Staraufgebot der Schlagerwelt präsentierte, schickte zeitgleich RTL seinen Dauerbrenner „Bauer sucht Frau“ ins Rennen. Am Ende musste laut dwdl.de ein Format eine bittere Niederlage im Quotenduell verkraften.

Quotenkampf zwischen „Bauer sucht Frau“ und Silbereisens „Adventsfestsingen“: Wer macht das Rennen?

Die beliebte RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ nähert sich allmählich dem Staffel-Finale. Vor allem die Romanze zwischen Landwirt Daniel (26) und der Österreicherin Valentina (21) lockte in Folge 9 noch einmal zahlreiche Zuschauer an die Bildschirme. Gerade in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punktet das Format mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent. Doch reicht das auch für den Sieg beim Gesamtpublikum?

Zeitgleich ging in der ARD Florian Silbereisens Weihnachtsausgabe von „Die Feste“ an den Start. Die Musiksendungen sind immer ein Garant für gute Quoten. Und beim großen „Adventssingen“ fuhr der Moderator noch einmal alles auf, was Rang und Namen hat. Neben Stars wie Roland Kaiser (71) und Andrea Berg (57) gab sich auch noch die Grand Dame der Schlagewelt Vicky Leandros (71) die Ehre. Die Sendung war demnach ebenfalls gut aufgestellt, um die Zuschauer an den Bildschirmen zu halten.

Überraschender Quotensieg: „Bauer sucht Frau“ hängt „Adventsfestsingen“ ab.

Ein Blick auf die Quoten sorgt für eine große Überraschung. Denn Silbereisens Schlagersendung erlag im Quotenkampf der Kuppelshow auf RTL und musste eine bittere Niederlage verkraften. Während „Bauer sucht Frau“ 3,51 Millionen Zuschauer begeisterte, wohnten dem Schlager-Event nur noch 3,09 Millionen Menschen bei. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Musiksendung sogar nur einen Marktanteil von 6,6 Prozent verbuchen.

„Bauer sucht Frau“ und das „große Adventsfestsingen“ lieferten sich am Montagabend einen erbitterten Kampf um die Quote. © Screenshot / RTL / „Bauer sucht Frau“ & IMAGO / Future Image

Dennoch brachte das Öffentlich-Rechtliche zur Primetime den Spitzenreiter des Abends heraus. Die Krimi-Serie „Nord Nord Mord“ erreichte am Montagabend im ZDF sogar eine Traumquote von 8,57 Millionen Zuschauern und belegte mit einem Marktanteil von 30,7 Prozent Platz eins beim Gesamtpublikum.

Bei „Bauer sucht Frau“ neigen sich die Hofwochen dem Ende. Während die einen Landwirte im Liebesglück schwelgen, kassierten andere eine herbe Abfuhr. Verwendete Quellen: dwdl.de